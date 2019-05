Terremoto oggi a Bari-Barletta: scossa M3.9 Puglia/ INGV, boato sentito a Bisceglie

Trema la Puglia con una forte scossa di terremoto registrata alle 10.13 con grado di magnitudo a 3.9 sulla scala Richter: nel territorio tra Bari e Barletta, i cittadini hanno avvertito un fortissimo boato che ha fatto temere il peggio con il Centro INGV che ha subito registrato una prima stima di magnitudo tra il 3.7 e il 4.2 salvo poi rivederla alle 10.30 – con dati e studi rivisiti – alla quota di M 3.9 Richter. Secondo i primi dati ufficiali le coordinate geografiche del sisma sono (lat, lon) 41.3, 16.32 ad una profondità di ipocentro a circa 34 km sotto il livello del terreno. Per quanto riguarda l’epicentro, i comuni più vicini alla fonte del terremoto sono stati Barletta, Andria, Trani, Margherita di Savoia, Bisceglie, Corato, Molfetta, Bitonto e la stessa Bari. Secondo le prime informazioni che filtrano dalle sedi di INGV e Protezione Civile, sono in corso i primi accertamenti su eventuali danni e/o feriti.

TERREMOTO OGGI IN PUGLIA: BOATO AVVERTITO A BISCEGLIE

Da una nostra corrispondente di stanza a Bisceglie, il racconto degli attimi contemporanei alla scossa è breve ma molto forte: «un fortissimo boato è stato avvertito poco fa qui a Bisceglie. La scossa di terremoto si è avvertita nettamente e distintamente», ci racconta la nostra Silvana Palazzo dalla Puglia. Il terremoto pare per fortuna non avere generato danni eccessivi nei comuni più vicini all’epicentro anche se la paura è stata molta nonostante l’ipocentro sia stato registrato comunque ad una profondità non immediatamente superficiale. Stando agli strumenti del centro europeo EMSC-CSEM la scossa sismica in Puglia sarebbe stato di M 4.1 Richter, ad un solo chilometro di distanza dal centro più vicino – Barletta – e con un ipocentro invece segnalato a 10 km di profondità. Nei prossimi aggiornamenti INGV fornirà dettagli maggiori dopo le ultime misurazione dalla sala centrale operativa a Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA