Terremoto oggi a Cosenza, M 3.1/ Santa Sofia d’Epiro, tre scosse una dopo l’altra

Terremoto a Cosenza, grande paura in Calabria per una serie di tre scosse consecutive registrate sul territorio cosentino. La più forte è quella delle ore 15.52, magnitudo 3.1 con epicentro a Santa Sofia d’Epiro e con coordinate geografiche (lat, lon) 39.53, 16.32 ad una profondità di 6 km. Coinvolte anche altre località della zona: Bisignano, San Demetrio Corone, Acri, San Cosmo Albanese, Tarsia, Luzzi, Vaccarizzo Albanese, San Giorgio Albanese, Terranova da Sibari, Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo, Rose, Torrano Castello, Roggiano Gravina, Cervicati, San Marco Argentano, Lattarico, Corigliano Calabro e Mongrassano. Per il momento non sono stati segnalati alle autorità feriti o danni, ma l’allerta è massima a causa della serie di scosse che sono state avvertite dalla popolazione.

TERRMOTO A COSENZA, PAURA TRA I RESIDENTI

Un altro terremoto con epicentro Santa Sofia d’Epiro è stato registrato tre minuti più tardi, alle 15.55: magnitudo 2.5 con coordinate geografiche (lat, lon) 39.53, 16.34 ad una profondità di 10 km. I residenti hanno preso d’assalto il centralino dei vigili del fuoco per chiedere assistenza e, come solitamente accade in questi casi, il panico si è diffuso sui social network: in molti hanno sottolineato di aver avvertito tre scosse in rapida successione che hanno lasciato presagire il peggio. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione nel capoluogo Cosenza ma, per fortuna, al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Dopo i terremoti a L’Aquila e sull’Etna, nuovo allarme al Sud…

© RIPRODUZIONE RISERVATA