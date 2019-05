Terremoto oggi a Macerata/ Ingv, ultime scosse: sisma 3.0 vicino Muccia

Terremoto oggi nelle Marche: due scosse sono state registrate nel giro di un’ora, entrambe di magnitudo 3.0 sulla scala Richter. La prima delle due è avvenuta alle 20.30 e, secondo quanto riportato dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), si è verificata nella zona della costa marchigiana. L’epicentro comunque è stato individuato con maggiore precisione con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 43.4, longitudine 13.93 e ipocentro ad una profondità di 8 chilometri. Tra i Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del sisma c’è solo Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Più “centrale” invece l’altra scossa: è avvenuta alle 21.35 vicino a Muccia, per la precisione a 2 chilometri dal paesino in provincia di Macerata. In questo caso i Comuni vicini all’epicentro del sisma sono: Pieve Torina, Pievebovigliana, Fiordimonte, Serravalle di Chienti, Monte Cavallo e Camerino.

TERREMOTO OGGI A MACERATA E NEL MAR TIRRENO

Le due scosse di terremoto avvenute nella serata di oggi, sabato 18 maggio 2019, sono state avvertite dalla popolazione. Un’altra scossa in mare, dopo quella registrata dai sismografi davanti alla costa marchigiana, è invece avvenuta in un’altra zona, per la precisione nella zona meridionale del Mar Tirreno. Il sisma è stato di magnitudo 2.7 sulla scala Richter ed è avvenuto poco fa, alle 22.02. L’epicentro è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 38.45, longitudine 15.43 e ipocentro molto profondo, infatti è stato attestato ad una profondità di 119 chilometri. In questo caso il terremoto non è stato avvertito dalla popolazione, data la profondità e il fatto che sia avvenuto appunto a largo della costa siciliana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA