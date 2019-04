Tina Rispoli, arrestato il figlio/ Stacca l’orecchio al rivale in amore

Crescenzo Marino, il figlio di Tina Rispoli, la vedova del boss Gaetano Marino, ucciso nell’agosto del 2012 a Terracina e che ha sposato Tony Colombo con un matrimonio che ha scatenato accese polemiche, è stato arrestato a Napoli per un’aggressione al rivale in amore. lI figlio 23enne di Tina Rispoli avrebbe staccato a morsi l’orecchio del nuovo fidanzato dell’ex ragazza. A scatenare la rabbia del figlio di Tina Rispoli sarebbe stata la scoperta di alcuni messaggi tra l’ex fidanzata e il suo nuovo compagno 25enne. Il giovane avrebbe così deciso di affrontarlo in strada per un chiarimento, ma il faccia a faccia si sarebbe concluso nel peggiore dei modi.

Tina Rispoli, arrestato il figlio: è accusato di lesioni personali gravi

Crescenzo Marino avrebbe atteso il rivale in amore per affrontarlo faccia a faccia. L’epilogo dell’incontro, però, sarebbe finito nel peggiore dei modi al punto che, stando a quanto scrive Tgcom 24, il figlio di Tina Rispoli avrebbe addirittura staccato l’orecchio a morsi al rivale in amore. Il giovane sarebbe stato così arrestato con l’accusa di lesioni personali gravi. Al momento, Tony Colombo, marito della mamma di Marino, molto attivo sui social, non ha ancora commentato la notizia preferendo restare in silenzio e aspettare il corso delle indagini così come la sua dolce metà che, solo ieri, pubblicava una foto accompagnata da una didascalia eloquente ovvero “Le cose che non mi interessano.. me le lascio alle spalle!”.

