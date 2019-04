Tina Rispoli, moglie Tony Colombo/ Il figlio resta in carcere: “È pericoloso”

Resta in carcere Crescenzo Marino, figlio del defunto boss Gaetano e di Tina Rispoli, che si è risposata con il cantante neomelodico Tony Colombo. Il giovane è accusato di lesioni personali gravi ai danni del suo rivale in amore, a cui ha strappato a morsi una parte dell’orecchio al culmine di una violenta lite. Come riportato da Il Mattino, il gip di Napoli Nord Vincenzo Saladino ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, sebbene non abbia convalidato il fermo, ritenendo che manchi il pericolo di fuga. Ma c’è invece il rischio di reiterazione del reato. Il giudice comunque si è dichiarato incompetente e ha trasferito gli atti alla Procura della Repubblica di Napoli. L’aggressione è avvenuta in una parte dell’hinterland partenopeo dove è competente il Tribunale di Napoli. Incensurato, Crescenzo Marino è figlio di Gaetano, soprannominato “moncherino” perché aveva perso le mani in una esplosione. Il boss venne trucidato in piena estate, nel 2012, in un drammatico agguato sul lungomare di Terracina.

TINA RISPOLI, IL FIGLIO RESTA IN CARCERE

Crescenzo Marino resta nel carcere di Poggioreale, in attesa di una decisione del Tribunale di Napoli che avrà venti giorni per emettere una nuova ordinanza altrimenti il 23enne figlio di Tina Rispoli verrà scarcerato. Il figlio del boss Gaetano Marino era sottoposto a fermo su disposizione della procura di Napoli Nord per lesioni gravi dopo una lite con un coetaneo per questioni passionali. La vittima ha denunciato di essere stato aggredito dopo una serie di messaggi inviati all’ex fidanzata di Crescenzo Marino. Il litigio sarebbe avvenuto nei pressi di un parrucchiere in via Cardinale Filomarino. L’aggressione è stata caratterizzata da una ferocia tale che Crescenzo Marino avrebbe staccato a morsi il lembo dell’orecchio sinistro del rivale in amore, medicato con 50 punti di sutura. Lo stesso figlio di Tina Rispoli ha riportato diverse escoriazioni. Sull’episodio si è espressa anche la madre di Marino jr, che ha “derubricato” la vicenda ad una “sciocchezza”.

