Tony Drago, morte archiviata come suicidio/ Famiglia si rivolge a Corte europea

Le indagini sulla morte del caporale siracusano Tony Drago sono state chiuse, ma la famiglia continua la sua battaglia per avere verità e giustizia. Con un’istanza si è rivolta infatti alla Corte europea per i diritti umani contro l’ordinanza choc del giudice per le indagini preliminari di Roma, Angela Gelardi, che ha deciso di archiviare il caso come suicidio perché «gli elementi racconti non possono ritenersi idonei a sostenere l’accusa in giudizio». Il giovane siracusano fu trovato morto il 6 luglio 2014 all’interno della caserma “Lancieri di Montebello” di Roma. Per la morte del militare erano indagate otto persone, tra ufficiali e soldati semplice. «Per noi questa sentenza è una vera e propria beffa. Il giudice per le indagini preliminari, di fatto, ha sconfessato gli stessi consulenti che aveva nominato», aveva commentato al Giornale di Sicilia Angelo Pappalardo, che per Tony Drago era come un padre. Ma dopo un primo momento di sconforto, la famiglia del militare ha deciso di riprendere la “battaglia”.

TONY DRAGO, MORTE MILITARE ARCHIVIATA COME SUICIDIO

Non si spegne il grido di giustizia della famiglia di Tony Drago, anzi riprende vigore anche attraverso le parole della sorella del mitra trovato morto in caserma a Roma. «La morte di mio fratello non è ancora un caso nazionale, ma confido nel fatto che lo diventerà negli anni, perché riguarda tutti i cittadini che desiderano libertà e uguaglianza di diritti, nel diritto», ha scritto nei giorni scorsi su Facebook. Lo ha fatto per la precisione il 25 aprile, una data non casuale perché anche lei vive una “Resistenza”. «La mia esistenza è diventata Resistenza a un potere opprimente, meschino, che prima mi ha portato via Tony, e per ora non gli ha reso verità né giustizia». Una resistenza non solo verbale, perché dopo la sentenza di archiviazione del gip del tribunale di Roma, la famiglia e l’avvocato non si arrendono e ricorrono alla Corte europea dei diritti dell’uomo per la violazione dell’articolo 2 che regola il diritto alla vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA