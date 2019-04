Torino, morto fuggendo dalla polizia/ Schianto con la moto: non si era fermato ad alt

Non si è fermato all’alt dei poliziotti e si è schiantato, in sella alla sua moto, contro un’auto in sosta. È accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 27 aprile 2019, in corso Orbassano, a Torino. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, stava fuggendo a folle velocità dopo aver aggirato un controllo della polizia. Con lui c’era anche un passeggero, che invece è fuggito a piedi. L’inseguimento, a cui hanno preso parte più pattuglie, si è concluso dunque con l’incidente della moto, poi risultata senza assicurazione. La moto era intestata al conducente: si tratta di un uomo di 33 anni, morto durante il trasporto in ospedale. Come riportato da Repubblica, il complice invece è stato raggiunto quasi al confine con Beinasco, nella zona sud della città, e identificato dagli agenti delle volanti: anche lui è risultato avere precedenti di polizia. Il motociclista invece è morto per sfuggire a un controllo di routine.

TORINO, MORTO FUGGENDO IN MOTO DALLA POLIZIA

Qualche particolare in più in merito alla dinamica della tragedia lo ha fornito La Stampa. Tutto è cominciato con quell’alt intimato dagli agenti di una pattuglia. Il motociclista non si è fermato all’alt e si è dato alla fuga con un passeggero. Hanno percorso a forte velocità corso Orbassano, quindi ne è nato un inseguimento che ha richiesto l’intervento di diverse pattuglie. Quando sono arrivati quasi al confine con Beinasco, nella zona sud di Torino, il passeggero è sceso dalla motocicletta per cercare di scappare a piedi, ma è stato subito fermato dai poliziotti. Invece il motociclista ha proseguito la sua folle corsa in direzione Beinasco, mentre un’altra volante lo inseguiva. Poco dopo però ha perso il controllo del mezzo, quindi è andato a sbattere contro un’autovettura in sosta. Il 33enne ha perso la vita durante il trasporto in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA