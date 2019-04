TRIESTE, MEZZA MARATONA VIETATA AD ATLETI AFRICANI/ Polemiche, Pd: “Epurazioni”

Scoppia il “caso” della maratona di Trieste. Per essere precisi si tratterebbe della mezza maratona, ma a far scalpore non è tanto una questione “tecnica” quanto la decisione dei promotori del ‘Running Festival’, in programma dal 3 al 5 maggio prossimo, di vietare la partecipazione agli atleti africani. Una decisione che ha subito sollevato un polverone di polemiche anche nel mondo della politica, e che è stata così motivata da Fabio Carini, presidente dell’organizzazione Apd Miramar che promuove la gara podistica:”Nessun atleta africano correrà la mezza maratona. Basta mercimoni. Quest’anno abbiamo deciso di prendere soltanto atleti europei per dare uno stop affinché vengano presi dei provvedimenti che regolamentino quello che è attualmente un mercimonio di atleti africani di altissimo valore, che vengono semplicemente sfruttati e questa è una cosa che non possiamo più accettare”. Come riportato da Quotidiano.net, secondo Carini in Italia “troppi organizzatori subiscono le pressioni di manager poco seri che sfruttano questi atleti e li propongono a costi bassissimi e questo va a scapito della loro dignità – perché molto spesso non intascano niente e non vengono trattati con la giusta dignità di atleti e di esseri umani – ma anche a discapito di atleti italiani ed europei, che non possono essere ingaggiati perché hanno costi di mercato”.

TRIESTE, MEZZA MARATONA VIETATA AD ATLETI AFRICANI

Se i promotori della mezza maratona di Trieste hanno motivato la decisione di vietare la partecipazione alla corsa agli atleti africani con l’intenzione di tutelarne la dignità, dalle reazioni registrate nel mondo politico si può dire – usando un eufemismo – che questo concetto sta faticando a passare. Basta leggere la dichiarazione di Isabella De Monte, eurodeputata del Partito Democratico, che ha tuonato:”A Trieste siamo arrivati alle epurazioni nello sport: ultima follia di un estremismo che sta impregnando e snaturando la città, sulla quale i più alti rappresentanti politici e istituzionali hanno messo la faccia. Fatto grave e indegno”. Il segretario regionale dem, Cristiano Shaurli, ha rincarato la dose:”La nostra regione apre la stagione della discriminazione nello sport. Hanno preso una cantonata mostruosa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA