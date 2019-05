Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Di Maio vede un Italia nervosa (14 maggio 2019) 

Tra le ultime notizie c’è anche il lungo sfogo su Facebook del Vice Presidente del Consiglio Luigi di Maio che ha voluto stigmatizzare una situazione che vede al centro l’amico/nemico Matteo Salvini. Per il capo politico del Movimento Cinque Stelle l’Italia sta attraversando un brutto periodo, stante un aumento delle tensioni sociali. Il politico campano prende spunto dai sequestri di telefonini operati dalla Digos, sequestri che hanno visto interessati i contestatori del ministro dell’interno. Per Di Maio non è più ora delle polemiche, visto che il governo di cui fa parte è stato eletto per lavorare, per questo invita la Lega ad abbandonare i tatticismi politici allo scopo di concentrarsi sul lavoro da portare avanti.

La procura generale di Milano ha chiesto un anno e un mese di reclusione per il sindaco della città meneghina Beppe Sala. Per il procuratore il primo cittadino è colpevole di falso ideologico, reato commesso in occasione dell’esposizione universale, manifestazione nella quale Sala ricopriva l’incarico di commissario. La questione di riconduce alla retro datazione di un verbale, con quest’ultimo si nominava una commissione che doveva decidere su un appalto relativamente alla manifestazione. Sala si è sempre professato innocente, oggi saputa della richiesta della procura si è detto tranquillo che alla fine la sua innocenza sarà riconosciuta.

Al centro della polemica con la Lega e soprattutto con il Ministro dell’interno Matteo Salvini, adesso Fabio Fazio deve incassare il ridimensionamento della sua trasmissione in seconda serata. La comunicazione è stata data dallo stesso Fazio, il conduttore non senza polemica ha ricordato gli ottimi risultati ed ha chiuso il suo intervento augurando la stessa fortuna a Vespa, stante che sarà proprio il Bruno nazionale a prendere la striscia occupata da “che fuori che tempo che fa”. Immediata l’esultanza di Salvini che si augura che il cachet del conduttore venga ridimensionato, le opposizioni parlano invece di occupazione fascista dei canali pubblici, con i palinsesti ridotti a terra di conquista per grillini e leghisti. In tale contesto da segnalare come l’amministratore delegato della RAI ha chiesto immediate spiegazioni al direttore di rete.

Pesantissimo verdetto della procura federale della Figc, che oggi di fatto ha retrocesso il Palermo calcio in Serie C. I giudici hanno infatti deciso di applicare il massimo della pena al club siciliano, retrocedendolo all’ultimo posto del campionato di Serie B, quindi mandandolo direttamente nella serie inferiore. La sentenza si riconduce ad un presunto illecito amministrativo messo in atto dall’ex presidente dei rosanero Zamparini. L’imprenditore veneziano aveva infatti alterato i bilanci allo scopo di poter procedere all’iscrizione al campionato cadetto, successivamente Zamparini aveva venduto la società calcistica. Immediatamente la nuova proprietà, presieduta dall’imprenditore Albanese, ha presentato ricorso, la decisione dei giudici di appello dovrebbe giungere entro una decina di giorni. Intanto inevitabilmente saranno slittare le formalità inerenti i Play off e i Play out.



© RIPRODUZIONE RISERVATA