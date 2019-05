Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Il punto di Giancarlo Giorgetti (23 maggio 2019) 

Le ultime notizie ci portano a riflettere sulle parole del sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, fa il punto della situazione attuale tra la maggioranza: “Non si può andare avanti così”. Conte, Salvini e Di Maio, però, di comune accordo hanno deciso che non ci sono i tempi tecnici per un consiglio dei ministri, calendarizzato per la prossima settimana. Il premier Conte, dopo un incontro al Quirinale con il presidente Mattarella, si dice comunque ottimista, affermando che le criticità sono state superate. Tutte le forze politiche ora rivolgono il loro sguardo alle elezioni europee, in programma domenica: per Salvini bisogna guardare avanti, concentrandosi a livello continentale su temi delicati quali lavoro, sicurezza e salute. Di Maio conferma la sua volontà di andare avanti nell’alleanza con la Lega, chiedendo però dialogo e confronto, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni di Confindustria.

Un bambino di due anni è stato ritrovato senza vita in una casa alla periferia di Milano, dopo che il padre aveva telefonato ai soccorsi e successivamente si era allontanato. Sul piccolo, figlio di genitori di origine croata, sono stati riscontrati segni di percosse, che sembrerebbero essere state inflitte dal padre, fermato poco dopo. L’uomo ha successivamente ammesso di essere stato lui e di averlo picchiato per rabbia fino ad uccidere il bimbo. L’uomo è stato rintracciato in zona Giambellino dato che al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine c’era solo la mamma. I vicini lo descrivono come un uomo violento e molto spesso sotto l’effetto di stupefacenti.

All’Assemblea annuale di Confindustria, il presidente Vincenzo Boccia chiede al Governo di operare in sinergia per cercare di rilanciare il Paese che non merita questa battuta d’arresto. Questi ritiene, inoltre, che l’Italia debba fare delle scelte coraggiose che mettano al centro i giovani, il lavoro e le infrastrutture al fine di perseguire un obiettivo di crescita.

Ultime notizie, valzer delle panchine: le big di Serie A pronte alla rivoluzione

Molti verdetti sono ancora aperti prima dell’ultima giornata di campionato di Serie A di calcio. Caldissima sia la bagarre per non retrocedere che quella per inseguire l’Europa che conta. Ma le squadre pensano già alla prossima stagione. Juve in primis, dopo l’addio di Allegri è alla ricerca del sostituto e punta Inzaghi, strizza l’occhio a Zidane e Guardiola, e non perde di vista Pochettino e Sarri. L’Inter ha in mano il si di Antonio Conte, pronto a tornare alla guida di una big italiana. Anche il Milan medita un dopo-Gattuso, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Per la Roma si vocifera un accordo con il tecnico del miracolo atalantino Gasperini, ma non molla Sarri in un duello a tre con Juve e Milan.



