Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: morto ex ministro Gianni De Michelis (12 maggio)

Ultime notizie: è morto Gianni De Michelis, uno dei volti più noti dei parlamentari della Prima Repubblica. De Michelis aveva 78 anni, da tempo non partecipava più ad eventi pubblici a causa di una malattia. La sua figura è legata indissolubilmente alla firma apposta nel 1992 sul trattato di Maastricht, trattato con la quale si gettarono le fondamenta per l’Europa attuale. Alla famiglia sono arrivate immediatamente le tante attestazioni di cordoglio dei parlamentari italiani, uno dei primi a giungere a rendere omaggio alla salma è stato l’attuale parlamentare di Forza Italia Renato Brunetta, cresciuto sotto l’ala di De Michelis.

La questione Siri ha lasciato degli importanti strascichi nel governo giallo verde, con gli esponenti maggiori di Lega e Movimento Cinque Stelle che continuano a punzecchiarsi tramite i giornali. Oggi è stato Di Maio ad aprire le danze, il politico campano a margine di un convegno ha stigmatizzato il comportamento del Ministro dell’Interno sul decreto sicurezza bis emesso ieri. Per Di Maio è forte la delusione per non aver letto nulla sui rimpatri ma di aver letto solo norme per cercare di limitare gli arrivi. A stretto giro di posta risponde il leader del Carroccio che afferma che i tempi in cui gli arrivi erano all’ordine del giorno sono terminati per sempre. Il leghista continua dicendo di aver sentito Berlusconi e chiedendosi, non senza ironia, se Di Maio non si inquieta anche per una telefonata…di cortesia.

Il procuratore capo di Pisa Alessandro Crini ha riaperto il caso del paracadutista Emanuele Scieri, un 26enne siciliano trovato morto il 16 Agosto 1999. L’ipotesi di reato che ha portato alla riesumazione della salma è stato di omicidio volontario. Il sospetto è che Scieri sia stato sottoposto ad un episodio di bullismo, episodio che ha portato il militare alla morte. Nel registro degli indagati sono finiti tre ex militari, Alessandro Panella, Andrea Antico e Luigi Zabara. La riesumazione della salma avverrà nella prossima settimana, i periti sperano che con le nuove immagine diagnostiche si possa formulare un ipotesi sulle cause della morte. La morte di Scieri aveva portato all’istituzione di una commissione d’inchiesta parlamentare, commissione che fu chiusa nel 2017 con un nulla di fatto.

Ultime notizie, illegale la schedatura della Monsanto

Confermate oggi le indiscrezioni della stampa relativamente all’apertura di un’inchiesta su quella che è passata alla storia come la schedatura della Monsanto, una nota multinazionale che si interessa, tra le svariate cose, della produzione di pesticidi. I giudici francesi vogliono vederci chiaro sul perché la dirigenza del gruppo diede ordine a un’azienda di comunicazione e lobbying, la Fleishman Hillard, di compilare un report con il quale si evidenziavano le posizioni di centinaia di giornalisti, scienziati e politici sull’utilizzo del pesticida glifosato. L’ipotesi di reato che ha portato i giudici transalpini all’apertura dell’inchiesta è quella relativa alla manipolazione dei dati personali. La dirigenza del gruppo Bayer, proprietario di Monsanto, ha dichiarato di non aver nulla a commentare, ma ha sottolineato che per l’azienda i regolamenti sulla riservatezza dei dati sono di vitale importanza.



