Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: nuovo scontro Salvini-Trenta (5 maggio 2019)

Le ultime notizie parlano di una giornata piena di fibrillazioni per il governo. Da una parte la querelle sul sottosegretario Siri, con la Lega indisponibile ad accettare la richiesta di dimissioni presentata dal premier Conte. Dall’altra il nuovo scontro Salvini-Trenta, nato da un tweet della Difesa che commentando una notizia, poi rivelatasi falsa, ha elogiato la Marina Militare prima di rimuovere il post. Fonti del Viminale, appreso della svista, hanno consigliato alla titolare della Difesa di verificare le notizie prima di chiudere con un polemico “le forze armate meritano di più”. Un nuovo capitolo nella faida continua di queste settimane: eppure il governo per ora sembra reggere…

Ultime notizie, gravissima la bambina ferita a Napoli

Le condizioni della bambina ferita ieri in una sparatoria in pieno centro di Napoli sono gravissime. Questo è quanto emerge dal comunicato stampa emesso nel pomeriggio dai sanitari del Loreto Mare, che ieri notte sono stati costretti ad operare d’urgenza la piccola. Il proiettile ha infatti trapassato entrambi i polmoni causando un versamento polmonare, definito dai dottori di ingenti dimensioni. Da valutare anche i danni alla colonna vertebrale, anche se su questo fronte i medici sono ottimisti. Sul fronte delle indagini i poliziotti e i carabinieri cercano di individuare gli autori degli spari, ma al momento i vari riscontri non hanno portato ai risultati sperati. Il questore della città ha però sottolineato come le forze dell’ordine non si fermeranno fino a quando non riusciranno ad arrestare i colpevoli dell’orrendo gesto.

Ultime notizie, manifestazione a Taranto contro l’Ilva

Oltre duemila persone hanno manifestato quest’oggi a Taranto per protestare contro le tanti morti dettate dalla presenza dell’Ilva. Per scelta degli organizzatori nel corteo non sono stati ammesse bandiere politiche, chiaro segnale con la quale i cittadini hanno voluto evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione. Alcuni momenti di tensione si sono registrati quando alcuni violenti hanno indirizzato verso le forze dell’ordine un nutrito lancio di oggetti. Carabinieri e poliziotti hanno evitato lo scontro limitandosi a ripararsi dietro gli scudi. Tra i manifestanti spiccava un gruppo di persone, formato soprattutto da genitori dei bambini e ragazzi uccisi da tumori: alla loro testa un manifesto recitava “Taranto non ha più tempo”.

Un vero e proprio regolamento di conti quello che ha impegnato alcuni carabinieri intervenuti a Ostia dopo una rissa in un pub avvenuta tra la notte di venerdì 3 e sabato 4 maggio. I militari sono stati chiamati per una sparatoria, che ha visto un 31enne ferire un uomo di 50 anni che poco prima aveva ferito con un’accetta l’ex moglie e sua attuale compagni. Il più giovane dei due rivali d’amore è stato affiancato nella sua impresa da un complice e insieme a lui è stato rintracciato e trasferito presso la casa circondariale di Civitavecchia.



