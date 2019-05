Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora. Pescara, incendio in clinica: 2 morti (20 maggio)

Dramma a Pescara, a Citta Sant’Angelo: ieri sera un incendio sviluppatosi in una struttura del complesso sanitario Villa Serena ha causato la morte di due persone. Il rogo ha coinvolto una struttura distaccata dalla clinica vera e propria, residenza per pazienti psichiatrici. Come riporta Il Messaggero, le vittime sono due pazienti non deambulanti, un 51enne e un 63enne. Secondo una primissima ricostruzione, sarebbero morti carbonizzati. Gli altri ospiti del complesso sanitario sono stati portati in salvo e non risultano feriti: in totale sono 70 le persone evacuate. Da chiarire le cause dell’incendio: sul posto presenti anche i carabinieri della Compagnia di Montesilvano e il sindaco di Città Sant’Angelo, Gabriele Florindi.

Ultime notizie Governo, tensione in Cdm sul decreto sicurezza bis

Consiglio dei ministri di alta tensione: riflettori accesi sul decreto sicurezza bis di Matteo Salvini. Al centro di uno scontro a distanza da tempo, Lega e Movimento 5 Stelle si sono confrontati in Cdm con il premier Conte che rilevato criticità e dubbi anche del Quirinale sul testo del dl del ministro dell’Interno. «Attendo di capire», il commento del Capo del Viminale, che ha chiesto la sospensione della riunione per avere spiegazioni sui rilievi del Quirinale. Il Movimento 5 Stelle ha riferito di prendere atto «delle criticità sollevate sul decreto sicurezza e siamo pronti a risolverle al più presto, lavorando serenamente con la Lega. Questo fa un governo responsabile». In tarda serata registrata una riunione tra il premier Conte e i vice premier Salvini e Di Maio per verificare i punti critici contenuti nel decreto sicurezza bis e risolvere l’impasse.

Ultime notizie Austria, dimissioni per i ministri Fpo

Austria, crisi di governo dopo lo scandalo che ha coinvolto il vice cancelliere Heinz-Christian Strache: tutti i ministri dell’Fpo si sono dimessi (Esteri, Difesa, Trasporti, Affari Sociali). Il caos corruzione ha travolto il governo guidato da Kurz, con i ministri dimissionari che saranno sostituiti da tecnici fino alle prossime elezioni. A prendere il posto di Strache dovrebbe essere il ministro dei trasporti Nobert Hofer. Non è stata ancora stabilita una data per le elezioni anticipate, ma il presidente Alexander Van der Bellen ha ipotizzato inizio settembre. E nelle scorse ore è montata la protesta “originale” di migliaia di persone, che si sono radunate a Vienna contro il Governo e hanno cantato la canzone “We’re going to Ibiza”, luogo in cui Strache ha incontrato la sedicente oligarca russa.

Ultime notizie Bologna, scontri al comizio di Forza Nuova

Bologna, scontri tra la polizia e i collettivi prima del comizio di Forza Nuova e del suo leader Roberto Fiore. I manifestanti si sono radunati in piazza Maggiore e le forze dell’ordine hanno respinto con una carica coloro che hanno tentato di sfondare il cordone di sicurezza posto a presidio di piazza Galvani. Dopo il lancio di fumogeni, petardi e bottiglie di vetro, gli agenti hanno risposto con delle cariche come riporta Tg Com 24. Una persona è stata fermata e sono diverse le persone ferite: fortunatamente non sono stati registrati altri momenti di contatto né con i militanti del partito di estrema destra né con le autorità. Da segnalare lo scoppio di due ordigni rudimentali davanti alla caserma dei carabinieri di viale Panzacchi e nel cortile.



