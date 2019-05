Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: tensione nel Governo (22 maggio 2019) 

Continua a tenere banco la tensione politica tra le due parti rappresentate da Di Maio e Salvini che tornano a discutere dopo che il decreto sicurezza bis e quello sulla famiglia non sono stati approvati. Il vicepremier Pentastellato ritiene che la Lega sia nervosa dopo le vicende inerenti Siri. Di contro, il premier del Carroccio sottolinea l’urgenza di attuare le norme previste dal decreto sicurezza bis, che a suo dire incriminerebbero mafiosi e camorristi.

Ultime notizie, Berlusconi: “il governo è un’oscenità e il paese ne paga le conseguenza”

Non le manda a dire Silvio Berlusconi; l’ex vicepremier considera il nuovo governo un’oscenità e ritiene che quanto fatto finora porti esclusivamente al male dell’Italia. Nicola Zingaretti, al capo del PD rincara la dose, sottolineando come il paese stia pagando un prezzo insopportabile, sperando un forte segnale proveniente dall’imminente voto.

Ultime notizie, Ocse: l’Italia è ferma

Non è più confortante il segnale impietoso proveniente dall’Ocse, i cui dati non lasciano spazio a dubbi circa una crescita nulla dell’Italia. Tuttavia, il ministro Tria mostra ottimismo e crede che nella seconda metà del 2019 si potrà contare su una ripresa più forte, a patto che vengano a crearsi dei segnali di fiducia.

È libera Deborah, la ragazza che lo scorso sabato a Monterotondo ha ucciso il padre che dal tempo vessava la famiglia con violenza ed aggressione. Secondo il giudice ha agito per difendersi, senza tentare di giustificarsi ma confessando in lacrime che il suo intento non era quello di uccidere il padre. Infatti, subito dopo la colluttazione la ragazza ha prestato soccorso al padre, chiedendogli perdono perchè il suo intento non era quello di ucciderlo, ma solo quello di difendere sua mamma e sua nonna dalle violenze.

Continuano le voci di calciomercato attorno alla Juventus con diversi allenatori che sono protagonisti di un valzer scatenato dopo l’addio di Max Allegri. Chi sarà il suo erede? Nella notte improvvisamente è balzata in pole position la possibilità di vedere tornare in Italia Pep Guardiola. Secondo Radio Sportiva il tecnico catalano avrebbe già firmato un accordo di quattro anni, una situazione che dunque spegnerebbe improvvisamente le voci su Maurizio Sarri, Simone Inzaghi e José Mourinho



© RIPRODUZIONE RISERVATA