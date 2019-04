Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: caso Siri, M5s contro Lega (24 aprile 2019)

E alla fine il Blog delle stelle è stato costretto a sollevare la questione morale e a chiedere direttamente le dimissioni del Sottosegretario, e uomo forte della Lega, Armando Siri. Il post a firma del “Movimento 5 Stelle” ha avuto sicuramente il placet della dirigenza grillina: oltre a chiedere le dimissioni di Siri, si chiede al Carroccio di spiegare i rapporti del Carroccio non solo con lo stesso sottosegretario, ma anche con Arata, uomo in odor di mafia. Come se non bastasse, il post attacca pesantemente la Lega accomunandola ai vecchi partiti, che per i grillini avevano lasciato definitivamente i palazzi del potere. Al momento nessuna risposta è giunta nè da parte del diretto interessato nè tanto meno dal segretario federale Salvini: la questione per gli analisti potrebbe finanche portare alla caduta dell’esecutivo.

Ultime notizie, AgCom chiede la proroga della convenzione per Radio Radicale.

L’autorità per le comunicazione chiede di prorogare la convenzione che consentirebbe a Radio Radicale di continuare a far parte delle radio nazionali. L’AgCom spiega la sua posizione con il fatto che in caso di chiusura della storica emittente radiofonica non ci sarebbe modo di trasmettere i lavori parlamentari. La richiesta è stata inviata direttamente al presidente del consiglio Giuseppe Conte: nello scritto si chiede anche di valutare complessivamente la materia, soprattutto alla luce di una nuova legge che dovrebbe fissare i requisiti per ottenere l’affidamento della nuova convenzione. L’attuale convenzione stipulata con atto privato tra il Ministero e l’emittente fondata da Pannella, permette a Radio Radicale di intascare 10 milioni di euro l’anno, a fronte di garantire almeno il 60% di dirette dei lavori parlamentari.

Ultime notizie Cassazione, “accogliere omosessuali”

Importante pronunciamento della Cassazione che ieri ha discusso un caso di un cittadino della Costa D’Avorio: il cittadino si era visto negare l’asilo nonostante si fosse dichiarato gay, cosa che nel paese di origine lo avrebbe portato in una situazione intollerante. I Supremi Giudici hanno deliberato che quanto avvenuto non potrà più ripetersi, in quanto in presenza di un omosessuale dichiarato di un paese che discrimina i gay l’asilo politico deve essere automaticamente riconosciuto. Come se non bastasse, per gli “ermellini” lo stato d’origine, anche in presenza di una legislazione tollerante, deve essere in grado di proteggere la persona dichiaratamente gay.

Ultime notizie Ingroia: “Non ero ubriaco”

Arriva la versione dell’ex PM di Palermo Ingroia, relativamente ad un caso che stava sfiorando l’incidente diplomatico con la Francia. Ingroia era stato fermato all’aeroporto De Gaulle e, secondo la versione dei francesi, era stato fatto scendere dall’aereo perché visibilmente ubriaco. Una volta fatto scendere dal mezzo, era stato allertato perfino il personale dell’ambasciata italiana. Adesso l’ex magistrato in un lungo video su Facebook racconta la sua versione: l’allontanamento è stato frutto di un litigio, per cause sconosciute, con il pilota dell’aereo. Come se non bastasse, l’ex magistrato accusa la disinformazione che questa volta lo ha colpito, accomunando il suo caso con quello di Assange, persona arrestato a causa di una pretesa sicurezza dell’informazione. Nessuna replica al video dell’ex magistrato è arrivata dalla compagnia aerea protagonista dell’episodio.



