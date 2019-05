Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: Consiglio d’Europa vs M5s (3 maggio 2019)

Alla fine il premier Giuseppe Conte ha scelto di revocare le deleghe al sottosegretario alle infrastrutture Armando Siri, esponente della Lega al centro da settimane di una querelle politica-giudiziaria. La decisione di Conte è giunta dopo una “lunga riflessione”, in seguito al colloquio avuto con lo stesso Siri lunedì scorso. Per il premier non è una questione giustizialista o garantista, ma solamente la necessità che il suo governo non abbia alcun ombra. Poco prima della conferenza stampa con cui Conte ha annunciato la sua decisione, Siri in una nota stampa aveva affermato di voler essere ascoltato dai magistrati allo scopo di fornire le prove della sua innocenza. La decisione di Conte ha immediatamente fatto esultare il M5S, da parte di Salvini invece è immediatamente partita una “richiesta di spiegazioni”.

Ultime notizie, l’educazione civica torna di nuovo sui banchi di scuola

451 sì e nessun no: cosi la vecchia materia dell’educazione civica fa nuovamente il suo ingresso tra i banchi di scuola, almeno di quelle primarie e secondarie. La legge che ne dispone la reintroduzione è passata senza problemi alla Camera, ipotizzabile che lo stesso avverrà al Senato. La materia assume un peso specifico abbastanza alto, visto che la sua conoscenza sarà oggetto di revisione finale da parte dei professori con tanto di voto in pagella. I deputati hanno disposto che la materia sarà studiata per 33 ore annue, di fatto un’ora a settimana. Deliberata anche la collaborazione tra comuni e scuole, con i sindaci che potranno varare delle iniziative volte a migliorare l’apprendimento della materia da parte degli studenti.

Ultime notizie, M5s: pressioni sui giornali da parte di Di Maio

Il Consiglio d’Europa critica apertamente Di Maio e di fatto mette sotto accusa l’intero M5S. La disputa riguarda la libertà di stampa e soprattutto l’invito fatto nel passato da Di Maio di interrompere qualsiasi pubblicità sui giornali ritenuti “ostili” al suo movimento politico. Critiche anche per il linguaggio usato dal capo politico del movimento verso alcuni giornalisti, definito “insultante e umiliante” per i professionisti dell’informazione. Le critiche sono contenute nel report annuale sulla libertà di espressione, documento che sarà pubblicato oggi 3 maggio in occasione della giornata internazionale sulla libertà dei giornali.

Ultime notizie Padova, carabinieri sventano un infanticidio

Provvidenziale intervento dei carabinieri che grazie ad una segnalazione a fine aprile, fatto reso noto solamente ieri, sono riusciti a salvare un piccolo infante. Tutto è successo in provincia di Padova: una donna con precedenti penali e alcuni problemi psichici, aveva mandato alcuni messaggi ai parenti mettendoli al corrente della sua volontà di suicidarsi, non prima però di aver ucciso il proprio figlioletto. I familiari allarmati hanno avvertito i carabinieri della locale stazione: i militari, vista la gravità della situazione, hanno subito istituito decine di posti di blocco. Alla fine l’auto con la donna è stata intercettata vicino alla stazione di Padova. L’intervento dei carabinieri ha permesso il salvataggio in extremis del bimbo di 5 anni: l’infante era in fin di vita a causa del benzodiazepine datogli dalla mamma, trasportato in ospedale le sue condizioni sono migliorate rapidamente. La donna è stata arrestata.



