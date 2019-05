ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora di oggi: dimissioni Siri Di Maio vs Salvini (8 maggio 2019)

Non si placa la polemica che ruota attorno le dimissioni del sottosegretario alle infrastrutture leghista Siri. Per il capo politico del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio ieri era l’ultimo giorno utile perché il politico ligure potesse presentare le dimissioni. Il grillino non si capacita di come la Lega possa difendere ad oltranza il sottosegretario, stante le pesanti parole dei magistrati contenute nella richiesta di autorizzazione a procedere. Le parole di Di Maio trovano una netta avversione nell’altro vice premier Salvini: il capo della Lega è intenzionato a difendere ad oltranza il suo uomo, in tale contesto da evidenziare la sua intenzione di votare in consiglio dei ministri contro l’allontanamento.

Ultime notizie Bolzano, violentata 15enne

Choc a Bolzano: una ragazzina di 15 anni è stata violentata mentre tornava da scuola lungo le passeggiate del fiume Isarco, nei pressi dello Stadio Druso. Come riporta Repubblica, sul posto sono giunte le forze dell’ordine ma l’aggressore si era già allontanato. L’inchiesta è coordinata dalla Procura locale, che mantiene il massimo riserbo sull’accaduto. Poche le informazioni a disposizione sullo stupro, con la giovane che era in bicicletta quando a un certo punto è stata avvicinata e violentata da uno sconosciuto: il primo a prestare soccorso è stato un passante, che ha sentito i lamenti della quindicenne in stato di choc ed ha chiamato l’ambulanza.

Ultime notizie Napoli, Mattarella visita la piccola Noemi

Visita del presidente Mattarella a Noemi, la piccola bambina ferita nella sparatoria di Napoli. Mattarella ha partecipato al simposio dei capi di Stato organizzato dalla fondazione Cotec nel capoluogo campano e non ha voluto lasciare la città partenopea senza prima rendere omaggio alla giovane vittima della barbara aggressione camorristica. Nella mattinata al Teatro San Carlo vi era stato il ricordo della piccola: nel minuto di silenzio dedicato dall’organizzazione si erano uniti nell’omaggio anche i capi di stato di Spagna e Portogallo. Sul fronte sanitario, nel nuovo bollettino medico emesso dai sanitari si segnala un leggero miglioramento anche se si registra come la piccina è ancora collegata al respiratore automatico.

Ultime notizie Pil Italia, allarme deficit sui conti

Nuovo allarme sui conti pubblici lanciato dalla commissione europea nel consueto report che contiene le previsioni economiche per i paesi membri. I contabili di Bruxelles non solo riducono le stime di crescita del PIL ma avvertono che il rapporto deficit/Pil schizzerà fino alle soglie del fatidico 3%, con un debito che a sua volta supererà la soglia del 130%. Tale scenario per la commissione è ancora più preoccupante stante la riduzione della crescita economica, che quest’anno sarà limitata a un misero +0.1%, dato che classifica il bel paese come fanalino di coda di tutta Europa. La situazione per il commissario Ue Moscovici non va al momento rivalutata: lo stesso commissario sottolinea però come nel perdurare di tali stime ci sarà sicuramente bisogno molto presto di una manovra correttiva.

Ultime notizie tangenti in Lombardia, 43 arresti in tutta Italia

Tangenti in Lombardia: ci sono anche nomi eccellenti tra le 43 persone arrestate ieri mattina da Carabinieri e Guardia di Finanza, arresti a vario titolo per corruzione e finanziamento illecito ai partiti. L’inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Milano ha infatti portato in cella alcuni esponenti regionali di Forza Italia ed è stato chiesto l’arresto anche per il deputato forzista Diego Sozzani, accusato di finanziamento illecito ai partiti. Il procuratore capo meneghino, Francesco Greco, nella conferenza stampa dopo gli arresti ha evidenziato come molti dei reati commessi sono stati effettuati con persone importanti del mondo delle cosche calabresi: per Greco questa è la prova di come la ‘ndrangheta si sia infiltrata nel mondo degli affari del nord Italia.



