Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: la Lega si schiera con Siri (4 maggio 2019)

Non si placa la tensione sul caso Siri, soprattutto dopo che il sottosegretario è stato scaricato anche dal presidente del consiglio. Oggi fonti della lega hanno fatto sapere che Siri non ha nessuna intenzione di presentare le dimissioni, per questo probabile un consiglio dei ministri, il prossimo, ad altissima tensione. Intanto Di Maio continua nella sua linea dura, chiedendo l’allontanamento immediato del leghista, sottolineando che in caso di “conta” nel consiglio dei ministri i grillini detengono la maggioranza. Al politico campano risponde indirettamente Salvini che afferma che vorrebbe fare un test antidroga all’ingresso del parlamento per accertarsi se qualche ministro sia lucido, chiaro il riferimento ai colleghi grillini.

Increscioso fatto di cronaca avvenuto questa mattina, attorno all’ora di pranzo, a Viterbo. Qui uno o più sconosciuti sono entrati nel negozio di abbigliamento gestito da un 74enne, Norveo Fedeli, probabilmente a scopo di rapinarlo. Non si sa cosa sia successo ma il commerciante probabilmente ha opposto resistenza, gli agenti lo hanno ritrovato infatti morto con la testa fracassata. Particolare agghiacciante emerso dai primi rilievi della scientifica quello che vedrebbe l’uomo finito con uno scarpone, probabilmente la vittima nella fase finale dell’omicidio è stato colpito con un calcio. Gli agenti immediatamente intervenuti hanno disposto il sequestro del negozio, su disposizione della locale procura è stato disposto inoltre l’esame autoptico sul corpo della vittima. Sequestrati inoltre le immagini provenienti dalle telecamere di sorveglianza, da esse i militari sperano di risalire agli aggressori.

Ai turisti che stavano attraversando via Nazionale, una delle vie più belle di Napoli sembrava che stessero girando un film, invece purtroppo i tanti colpi di arma da fuoco erano la triste realtà. I sicari, almeno due, hanno cercato di uccidere probabilmente un pluri pregiudicato, Salvatore Nurcaro, ma nella sparatoria hanno colpito anche altre due persone, tra cui una bimba di quattro anni. I tre sono stati immediatamente soccorsi, Nurcaro versa in condizioni disperate, la bimba è grave ma non in pericolo di vita, solo una ferita al gluteo per la terza persona, la nonna della piccina. Immediato l’arrivo sulla scena del crimine del sindaco partenopeo De Magistris, l’eponente politico si è poi trasferito all’ospedale Loreto Mare per far visita ai parenti della piccina colpita in maniera incolpevole nella sparatoria.

Ultime notizie, ragazzi promossi ma…ignoranti

Rapporto impietoso dell’Istat sulla scuola italiana, con i dati che sottolineano come la qualità dello studia stia arretrando sempre di più. I numeri parlano chiaro, essi basati sulle risultanze delle prove invalsi evidenziano come gli alunni finanche promossi rimangono ignoranti in alcune delle materie principe, come ad esempio matematica e italiano. Più di un ragazzo su tre alla fine del percorso scolastico non possiede le competenze necessarie per parlare un italiano corretto, lo stesso vale per i calcoli elementari. I dati sono contenuti nel report 2019 sugli “Obiettivi per uno sviluppo sostenibile”.



