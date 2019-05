Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: M5S, stop lista sindaco Cagliari (16 maggio 2019)

Non c’è giorno in cui una nuova grana non scoppi all’interno del Movimento Cinque Stelle. Ieri a farne le spese è il candidato sindaco nel comune di Cagliari, Alessandro Murenu, uno stimato cardiochirurgo sardo. Murenu paga le sue posizioni su aborto e unioni civili, esplicitate sui vari social in alcuni post. I due interventi sono stati ripresi dalle testate giornalistiche sarde e hanno costretto la dirigenza del Movimento non solamente a espellere Murenu, ma finanche a ritirare il simbolo per le prossime elezioni comunali che si terranno tra meno di un mese. La decisione è stata commentata in una nota del Movimento, in quest’ultima si sottolinea che alcune posizioni fanno parte dell’identità grillina e che per questo non possono essere messe in discussione.

Ultime notizie Roma, 65 indagati per gli scontri di Casal Palocco

La Procura capitolina ha iscritto nel registro degli indagati 65 persone, tutte appartenenti a formazioni di estrema destra, relativamente agli scontri di Casal Palocco. I disordini erano iniziati dopo che il comune di Roma aveva assegnato alcune abitazioni a famiglie di etnia rom. Dopo la decisione del comune per diversi giorni la zona di Casal Palocco e Casal Bruciato era stata interessata di manifestazioni, alcune di queste non autorizzate dalla prefettura. I reati contestati vanno dalla violenza privata alle minacce, dall’istigazione a sfondo razziale fino alla rapina. Gli indagati identificati anche grazie alle immagini televisive saranno ascoltati nei prossimi giorni dai magistrati.

Ultime notizie, decapitato il comune di Legnano

La Guardia di Finanza di Milano ha arrestato sindaco e vice sindaco del comune di Legnano, in manette anche un assessore. L’indagine delle Fiamme Gialle ha evidenziato un sistema in uso nella cittadina lombarda, che di fatto portava voti ai politici in cambio di posti di lavoro. Tutto è nato da alcune intercettazioni nelle quali si evince la “cessione” di un posto di lavoro a fronte di un aiuto al ballottaggio delle ultime elezioni amministrative. Nelle telefonate ascoltate dai militari in alcuni passaggi si fa il nome del Ministro dell’Interno Salvini. La Procura ha disposto i domiciliari per il sindaco e l’assessore arrestato, trasferito in carcere invece il terzo politico, Maurizio Cozzi: i tre fanno parte dello schieramento di centro destra. Immediata la reazione dei vertici grillini che parlano dell’inizio di una nuova tangentopoli.

Ultime notizie Giro d’Italia, doppietta italiana

Era dal 2016 che un italiano non indossava la maglia rosa al Giro d’Italia, digiuno finito ieri grazie all’impresa del 26enne romano Valerio Conti. Il ciclista in forza alla UAE toglie l’ambita casacca allo sloveno Roglic, con quest’ultimo che comunque ad onor del vero non ha fatto nulla per mantenere la “rosa” sulle spalle. Ad impreziosire ancor di più l’affermazione di Conti ieri è arrivata anche la prima vittoria in questo giro di un altro corridore italiano, Fausto Masnada. I due nella parte finale della lunghissima fuga si sono accordati per dividersi il bottino, in tale contesto gli sportivi italiani… ringraziano.



