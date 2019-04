Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: presto l’incontro Conte-Siri (29 aprile 2019)

Le ultime notizie ci portano a parlare del ritorno da Pechino dove ha partecipato ad un forum economico, Giuseppe Conte si ritroverà a dover sbrogliare la matassa legata all’indagine per corruzione sul sottosegretario Siri. Conte ha affermato che presto vedrà il leghista, sottolineando che la prima data utile per fissare l’incontro è già domani. Fonti di palazzo Chigi hanno però smentito che l’incontro risolutore possa avvenire nelle prossime ore, anche e soprattutto per l’agenda del premier, già piena di impegni. Intanto il capo politico del Movimento Cinque Stelle rincara la posta, con Di Maio che continua a voler l’allontanamento dell’amico di Matteo Salvini.

In questa domenica di fine aprile gli occhi degli osservatori politici internazionali sono puntati sulle elezioni spagnole. Nel grande paese basco sono chiamate alle urne gli elettori per il rinnovo di 52 province spagnole. I 36 milioni di elettori potrebbero in tale contesto decidere di dare fiducia all’estrema destra razzista e nazionalista, una destra che punterebbe sull’attacco a tutto fronte verso l’Europa Unita. Le elezioni saranno importanti anche per vagliare la tenuta della formazione di Pablo Iglesias, il leader progressista che ha cercato di far risalire la china al partito distrutto dalle polemiche sull’uscita di scena di Mariano Rajoy. Da segnalare l’affluenza record degli elettori, quest’ultimi alle 18.00 avevano raggiunto il 60% degli aventi diritti, una percentuale del 9% più alta rispetto alle scorse elezioni.

Ultime notizie, macchinisti ubriachi su un Frecciarossa

Era un treno veloce che da Brescia doveva arrivare a Napoli, il Frecciarossa 9604, ma il convoglio è stato soppresso per ubriachezza dei macchinisti. L’increscioso episodio è stato segnalato dal capo treno che era impossibilitato a salire sul treno perché i due macchinisti non riuscivano ad aprire le portiere. Vista la situazione il capo treno ha allertato una pattuglia della Polfer, gli agenti intervenuti hanno a loro volta chiesto l’intervento della Polstrada stante l’indisponibilità di un etilometro in stazione. I due conducenti sono stati cosi ritrovati con un tasso alcolemico quattro volte superiore del consentito, uno di essi è stato perfino trasferito in ospedale in codice verde. I passeggeri, 65 in tutto, dopo la soppressione del treno sono stati trasferiti a Milano Centrale e da li avviati al capoluogo campano su un’altro Frecciarossa.

Ultime notizie, la domenica sportiva

Una domenica densa di avvenimenti quella appena passata. Gli appassionati si sono potuti infatti gustare un bel GP di Formula Uno, la vittoria di un tennista italiano in un l’Atp 250, quello di Budapest, e infine il massimo campionato di Serie A. Nel campo motoristico a trionfare nel GP di Baku è stata per la quarta volta consecutiva la Mercedes, questa volta con Bottas, secondo l’altro pilota delle frecce d’argento Hamilton e solo terzo il ferrarista Vettel. A Budapest a trionfare è stato Matteo Berrettini che ha vinto il match contro il giovane Filip Krajinovic. Nel calcio infine spicca la vittoria del Napoli sul Frosinone, con i ciociari virtualmente retrocessi in serie B.



