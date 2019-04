Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Ennesima bufera sulla RAI (30 aprile 2019)

Nel giorno in cui esplodeva la notizia dello stupro ad una donna da parte di due appartenenti alla formazione politica CasaPound, deflagra la polemica sulla televisione pubblica per i saluti al Duce. Sotto inchiesta il servizio del TG regionale Emilia Romagna che ieri ha dato ampio risalto ai saluti di una ventina di militanti di destra, che hanno inscenato una sorta di commemorazione del Duce. L’amministratore delegato dell’azienda ha immediatamente chiesto spiegazioni al direttore regionale, soprattutto dopo che sul servizio erano stati puntati i fari da parte del deputato Pd Michele Anzaldi, segretario della commissione di vigilanza RAI. Lo stesso Anzaldi non esclude di presentare una denuncia, stante quello che lui stesso ha dichiarato essere “Apologia di fascismo”, reato condannato dal codice penale.

Ultime notizie, va ad una festa e la stuprano

Increscioso episodio avvenuto a Viterbo dove una donna è stata sequestrata, picchiata e violentata da un consigliere comunale e un militante dell’associazione di estrema destra CasaPound. L’episodio ha portato stamani all’arresto dei due, un ragazzo di 19 anni e il politico paesano che di anni ne ha 21. La violenza è avvenuta all’interno di un pub sede della formazione politica di destra CasaPound, pub di cui i due avevano le chiavi. I due hanno attirato all’interno del locale la donna con la scusa di una festa, una volta varcato l’ingresso per la 36enne è scattata la violenza. Alcune fasi dello stupro sono stati ritrovati dai carabinieri in un video nei telefoni cellulari dei due arrestati che girava in alcuni gruppi social.

Una vera e propria debacle quella del Movimento Cinque Stelle nelle elezioni comunali che hanno chiamato alle urne oltre mezzo milione di siciliani. Il partito di Di Maio ottiene due ballottaggi (Caltanissetta e Castelvetrano) ma perde al primo turno le grosse cittadine di Bagheria e Gela. Il PD nell’unico centro in cui si è presentato con il suo simbolo non è andato oltre il 17%. Nella tornata elettorale spicca l’affluenza che si è assestata a poco oltre il 50%, di fatto a votare sono andati poco più di 250.000 aventi diritto. Le elezioni non sono state commentate da nessun leader di partito, fonti vicine a Di Maio hanno lasciato trapelare che esse non sono indicative per la tenuta del governo nazionale.

Un assistente capo della Polizia di Stato ha prima ucciso la moglie e poi si è suicidato. L’episodio ha visto protagonista un agente della sezione volanti che prestava servizio presso la questura di Ragusa, Simone Cosentino. L’uomo ha sorpreso la moglie una 33enne conosciuta in Piemonte nel sonno, dopo aver sparato alla donna ha rivolto contro se stesso la pistola è con un unico colpo si è tolto la vita. L’omicidio-suicidio è avvenuto in piena notte, a dare l’allarme una delle figlie della coppia che dormiva nella camera accanto il teatro della tragedia. I vicini non avevano mai sentito problemi all’interno della famiglia, che si presentava come una normale famiglia della borghesia media. Il Pm di turno ha disposto l’autopsia su entrambe le salme.

Ultime notizie Serie A, Atalanta quarta

È un Atalanta formato Champions League quella di Gian Piero Gasperini che supera 2-0 l’Udinese e piomba al quarto posto. La Dea approfitta del passo falso del Milan a Torino ed effettua il controsorpasso nei confronti della Roma di Claudio Ranieri. Eppure la gara non è stata così semplice tanto che è servito un calcio di rigore di De Roon per sbloccare la partita al minuto 82. Il raddoppio l’ha siglato invece al minuto 85 Pasalic. Bella vittoria del Sassuolo che all’Artemio Franchi supera 1-0 la Fiorentina di Vincenzo Montella. Decisivo è stato il gol di Domenico Berardi al minuto 37. Veretout ha sbagliato un calcio di rigore che avrebbe permesso alla viola di pareggiare.



