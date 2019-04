Ultime Notizie/ Ultim’ora oggi, Pasqua di sangue in Sri Lanka (22 aprile 2019)

Tra le ultime notizie ci sono purtroppo le otto esplosioni in diversi luoghi del paese, esplosioni che hanno trasformato il giorno della Resurrezione di Cristo in una carneficina. Oltre 200 i morti e almeno il doppio di feriti, alcuni gravissimi, il bilancio degli attentati multipli. Gli attentatori hanno scelto luoghi affollati, per fortuna però in alcuni di essi gli attentati non hanno sortito l’effetto desiderato. Ruwan Wijewardene il ministro della difesa cingalese ha immediatamente commentato la notizia, affermando che il governo farà tutto quanto in suo potere per individuare i basisti, e coloro che hanno fornito supporto agli attentatori, in tale contesto da segnalare i primi 7 arresti. Tra i deceduti probabilmente almeno una quarantina di stranieri, la Farnesina ha immediatamente convocato un’unita di crisi, rendendo attivo un numero verde.

Ultime notizie, due poliziotti presi a sprangate

Episodio tutto da valutare avvenuto a Milano, dove due poliziotti delle Volanti sono stati aggrediti da un uomo, presumibilmente nord africano. I due erano intervenuti nel retro di un ristorante per allontanare un senzatetto, al loro arrivo i due sono stati aggrediti con una sbarra di ferro al grido di “Allah Akbar”. Una volta immobilizzato l’uomo è stato portato in questura, qui ha dato in escandescenza insultando non solamente i militari ma anche il presidente della Repubblica e il Ministro dell’Interno. La vicenda è stata resa nota dallo stesso Salvini, che al contempo ha elogiato la professionalità degli agenti intervenuti. I poliziotti con ferite alla testa e alla mano sono stati giudicati guaribili in due settimane.

Ultime notizie, rapita e violentata a Torino

Rapimento a scopo estorsivo di una donna italiana a Torino. Il fatto è avvenuto a carico di una 24 enne successivamente violentata da due uomini. La ragazza per ragioni ancora da chiarire è stata imprigionata da una donna marocchina, quest’ultima l’ha “ceduta” a due uomini allo scopo di ottenere alcune dosi di cocaina. Per fortuna la giovane, di cui non sono state rese note le generalità, in un attimo di distrazione dell’aguzzina è riuscita a liberarsi. La polizia immediatamente intervenuta è riuscita ad intercettare la rapitrice, caccia aperta invece agli uomini che hanno materialmente commesso la violenza sessuale.

Trionfo del tennista italiano Fabio Fognini in un Masters 1000. L’italiano in una splendida finale contro il giovane serbo Lajovic ha portato a casa la coppa, consegnata dal principe Alberto di Monaco, dominando la partita e chiudendo in due set con il punteggio di 6-3 6-4. Il torneo è il più importante dopo gli Salm e permetterà al nostro portacolori di salire nella dodicesima posizione del ranking mondiale. A fine gara Fognini ha voluto ringraziare soprattutto il suo staff medico, bravissimo a rimetterlo in forma dopo un piccolo infortunio muscolare capitato nella semifinale. Fognini ha ringraziato anche la moglie Flavia Pennetta, per averlo sempre supportato. Nella semifinale il tennista azzurro era stato autore di una magnifica impresa, quella di battere il numero due del mondo Rafa Nadal. L’ultimo italiano a vincente a Montecarlo era stato Pietrangeli nel 1968.



