UOMINI E DONNE/ Nicole Mazzocato torna a parlare di Fabio e… (Trono Classico)

Uomini e donne torna in onda oggi dopo la pausa di ieri e lo fa con i giovani del trono classico ma, intanto, i fan non dimenticano i volti noti del programma e, in particolare, alcune delle coppie note. Ad attirare l’attenzione in queste ore sono ancora Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato. L’ex tronista potrebbe essere presto protagonista di un reality in Spagna e in molti non solo hanno taggato Nicole per comunicarle la notizia ma le chiedono un commento sulla vita privata del suo ex. Dopo tanta insistenza, la corteggiatrice ha pensato bene di postare una storia su Instagram per chiarire il fatto che “non sta seguendo molto la sua vita privata” ma che se lui è felice lei è strafelice. A quanto pare i due si sono ormai detti addio per sempre tant’è che non si interessano nemmeno alle novità sulla vita privata l’uno dell’altro, per Fabio questo sarà sinonimo di una rinascita in tutti i “campi” della sua vita? Clicca qui per vedere il video del momento. (Hedda Hopper)

ANDREA PRONTO A SCEGLIERE?

Manca ormai un mese alla fine di Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi sta per chiudere i battenti in vista della pausa estiva. Ciò vuol dire che per i protagonisti del trono classico sta per arrivare il fatidico momento della scelta. Ma come stanno messi i tre tronisti? Il più vicino alla scelta parrebbe essere Andrea Zelletta. In studio per lui sono rimaste Natalia, Klaudia e Muriel ma quest’ultima sembra ormai essere vicina all’eliminazione. Il tronista, anche nel corso dell’ultima registrazione, ha ammesso di avere grossi dubbi su di lei e sulle reazioni spesso davvero eccessive e immotivate. D’altronde, i due continuano a litigare, cosa che a breve potrebbe portare Andrea a decidere di chiudere la conoscenza con Muriel per concentrarsi su Natalia e Klaudia. È quindi tra loro due che potrebbe esserci la fatidica scelta.

LE SCELTE DI ANGELA E GIULIA A UOMINI E DONNE SARANNO…

Situazione più in bilico per Angela Nasti. A Uomini e Donne è apparso chiaro sin dall’inizio l’interesse della tronista per Luca Daffrè più che per altri. La cosa è apparsa ancor più palese quando, nel corso dell’ultima registrazione come svela NewsUeD, la tronista ha preferito evitare l’esterna con gli altri corteggiatori dopo la lite con Luca. Un chiaro indizio del fatto che il sentimento per quest’ultimo possa essere più forte che per gli altri e che, quindi, sia lui la scelta. Giulia Cavaglià, infine, si divide ormai tra Manuel Galiano e Giulio Raselli. L’attrazione per quest’ultimo sembra essersi evoluta nell’inizio di un vero sentimento che potrebbe portare a credere che sia proprio lui la sua scelta.



