UOMINI E DONNE/ Lite Roberto-Riccardo: “Sei un buffone, pagliaccio!” (Trono Over)

Riccardo Guarnieri torna protagonista di Uomini e Donne per le sue segnalazioni. Dopo aver riportato una sul “cavaliere” Roberto, che da qualche tempo frequenta Maria Antonietta, e per la quale i due uomini hanno litigato, ne spunta una su Stefano Pastore. «Noi abbiamo i camerini vicini. Bene… Diceva ad una donna che ormai ha raggiunto la visibilità, poi ha detto altre cose ma non le ho sentite bene. E l’uscita ha confermato quello che ho sentito». Anche se in questa vicenda non c’entra nulla, Roberto decide di intervenire e ne nasce un’altra accesa lite. «Sei un buffone, sei un pagliaccio. Dì che abbiamo litigato e non corre buon sangue». Una baruffa verbale vera e propria: «Io non vengo qui per visibilità, ma per cercare una donna. Qui si viene per altro». Riccardo prosegue raccontando un retroscena: «L’altra volta cercava di mettersi in mezzo a Fabrizio e Gemma. Io gli ho detto di fargli parlare e lui mi ha risposto “Ma tu che c..o vuoi?”». Ma la lite a Uomini e Donne continua con Roberto che attacca Riccardo: «Sei un bugiardo e un vigliaccone. Buffone». Per fortuna interviene Maria De Filippi a calmare gli animi… (agg. di Silvana Palazzo)

La merendina di Tina…

La nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne riparte dalla lite tra Michele e Armando, proseguendo poi con le accuse di Barbara, che sostiene di avere delle prove contro il secondo. Nel frattempo Maria De Filippi interpella Tina Cipollari, sorpresa però dietro le quinte a fare una merenda: l’opinionista stava bevendo un succo di frutta. E Gemma ne approfitta per stuzzicarla. Barbara provoca anche Stefano («Mi hai bloccato su Instagram così non vedo chi viene in barca con te»), ma a sedersi al centro dello studio sono Simona e Massimiliano, che sono usciti. «Pensava fossi più giovane, c’è rimasta male… Comunque il nome di Stefano ieri è uscito diverse volte», ha scherzato lui. Poi si è fatto più serio: «Le ho detto che dobbiamo parlare di noi perché ho bisogno di conoscerla, poi si è finiti a parlare di Uomini e Donne e quindi di Stefano». Massimiliano ha confermato di essere stato bene con Simona, ma anche di aver sentito altre donne del Trono Over. Clicca qui per il video. (agg. di Silvana Palazzo)

Lite Armando-Michele ed è boom di ascolti

Quasi 3 milioni di spettatori ieri pomeriggio sono rimasti incollati allo schermo per vedere la nuova puntata di Uomini e donne e del trono over. La settimana in compagnia di Maria De Filippi ricomincia proprio con dame e cavalieri del programma e con la lite epica tra Michele e Armando. Quest’ultimo ha accusato il primo di fare delle avances spinte alle dame del programma e anche a giovani ragazze sui social tanto da portarne le prove nel programma. La lite è stata forte e intensa tanto che i due sono finiti sui social in trend topic ma gli ascolti non hanno fatto altro che confermare l’interesse per il trash da parte del pubblico. Fatto sta che la puntata di Uomini e donne di ieri ha segnato 2.954.000, 22,90% di share e nel finale 2.328.000, 20,61% di share. Come andranno gli ascolti oggi? (Hedda Hopper)

Censure e liti ma…

Proprio nella giornata di ieri, la rissa sfiorata tra Armando e Michele, cavalieri del trono over di Uomini e Donne, ha fatto molto discutere. Parlando di fraintendimenti e prese di posizione, prima di questo serrato scontro tra uomini, anche due dame hanno avuto modo di confrontarsi malamente. Questo è il caso di Simona Bosio che ha avuto una accesa discussione con Barbara De Santi. “Hanno tagliato l’aggressione intera”, fa sapere la prima tramite social, comunicando anche di essere andata via dal dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. “Se rimani ai margini non ti fai male. Le persone come me vengono prese di mira perché comunque non sono stata nell’ombra ed evidentemente davo fastidio alle invidiose”, ha continuato l’ex dama. Il suo sfogo è venuto fuori rispondendo ad un follower tramite il suo profilo ufficiale di Instagram.

Uomini e Donne Over, dopo “l’aggressione” Simona lascia il dating show

Simona Bosio ha commentato ancora le ultime dinamiche andate in onda del trono over di Uomini e Donne. Il pubblico della trasmissione pomeridiana trasmessa su Canale 5 a partire dalle 14.45, ha assistito ad un vero e proprio litigio con protagonista l’ex dama e Barbara De Santi, ancora presente nel parterre femminile. La prof dopo essere stata stuzzicata da Simona riguardo uno scatto particolarmente bollente postato tramite social, ha letteralmente strappato il cartellino della Bosio, buttando il suo nome per terra. La discussione è poi proseguita spingendo Maria De Filippi ad intervenire in prima persona: “Capisco tutto per un uomo, però perdere la testa… comunque non siam più delle bambine”. Ricordando il recente episodio, Simona ha confermato agli estimatori di avere lasciato il dating show, per questa ma anche per altre ragioni che per ora non ha specificato in dettaglio. Secondo lei infatti, in fase montaggio si sarebbe tagliata la scena della vera aggressione subita: “Infatti sono uscita dal programma… e hanno pure tagliato l’aggressione intera” ha fatto sapere la dama.



© RIPRODUZIONE RISERVATA