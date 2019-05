Valentina, 14enne scomparsa da Cento/ Padre disperato “E’ una ragazza tranquilla”

Valentina, una ragazza di soli 14 anni, è scomparsa da Cento. La giovane non si trova da due giorni, precisamente da martedì 30 aprile, e il padre sta vivendo delle ore da incubo. Sui social è scattato il tam-tam mediatico, e sono molti coloro che hanno postato le foto dell’adolescente scomparsa, una bella ragazzina dai capelli mori e dagli occhi scuri, che forse si è allontanata volontariamente, come capita spesso e volentieri a questa età, o forse no. «Valentina, 14 anni è scomparsa da ieri pomeriggio da cento – un appello di una ragazza postato su Facebook – il suo cellulare si è collegato l’ultima volta alla cella di via del Tuscolano a corticella. Ora risulta spento. Si chiede la massima condivisione. Se qualcuno la dovesse vedere o l’avesse vista… avvisate immediatamente i carabinieri». Al momento della scomparsa Valentina indossava una giacca modello bomber di colore nero, con dei jeans strappati, delle scarpe bianche della Nike fucsia e uno zaino da scuola di color celeste con delle macchie rosse. E’ snella di corporatura ed ha i capelli lunghi e neri.

VALENTINA, 14ENNE SCOMPARSA DA CENTO

Valentina vive solamente con il padre, che sta passando dei momenti di grande ansia: «Mancava lo zaino e presumo sia andata a scuola (a Cento) – le sue parole riportate dall’edizione online de Il Resto del Carlino – e da lì non abbia più fatto rientro a casa. Un’amica ci ha detto che Valentina stava organizzando un incontro con un ragazzo che abita in zona Corticella ma se e dove si siano incontrati, questo non si sa». Il genitore ha scoperto che la figlia mancava al rientro dal lavoro, attorno alle ore 21:00 di martedì. «Sono un ragazzo padre, le sto molto dietro, non è il tipo da colpi di testa – ha proseguito l’uomo – è una ragazza molto tranquilla». Staccato anche il telefono, che risulta essere muto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA