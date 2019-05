Vandali in Atm: danni per 70 mila euro/ Video, schiuma da barba nei tornelli

Grave atto di vandalismo presso una stazione di una metropolitana di Milano Atm non meglio specificata: alcuni “simpaticoni” hanno deciso di imbrattare completamente di schiuma da barba i distributori automatici i tornelli. Il risultato è che le macchine distributrici dei biglietti sono inutilizzabili, così come gli stessi tornelli che servono per “smistare” il pubblico in ingresso e in uscita. A denunciare l’episodio è stata l’ATM, l’azienda di trasporti pubblici di Milano, che attraverso la propria pagina Instagram ha pubblicato un video in cui ha appunto mostrato lo scempio avvenuto: «70.000 EURO DI DANNI – scrive l’aziende meneghina – è il conto da pagare e non di certo per il bene di qualcuno. Ieri pomeriggio alcuni vandali hanno danneggiato diverse stazioni della metro spruzzando della schiuma su tornelli e distributori di biglietti rendendoli inutilizzabili. La security Atm li ha però intercettati e segnalati alla Polizia che poco dopo li ha individuati».

VANDALI IN ATM: DANNI PER 70 MILA EURO

Fortunatamente il gruppo è stato individuato e speriamo che in qualche moda l’azienda riesca a farsi pagare i danni. Numerosi i commenti al video postato dall’ATM, tutti ovviamente di condanna «70.000 euro che pagheranno loro, giusto?», scrive uno, mentre un altro sottolinea: «Ma le telecamere? non dovrebbe essere difficile beccarli visto che è pieno di telecamere». C’è qui ci tiene a precisare che Milano è altro: «Milano non è questa. Siamo con voi», mentre un altro utente si augura una pena esemplare: «Spero che facciate pagare loro con una salatissima multa». C’è chi poi ironizza augurando l’Atac, che è l’azienda dei trasporti romana: «Si meriterebbero l’Atac». Infine un altro lettore si lamenta: «Saranno gli stessi che non pagano i biglietti e scavalcano i tornelli!! Vandali!! Più polizia e sicurezza ai tornelli». Secondo quanto raccolto da Il Giorno, i responsabili sarebbero alcune persone del gruppo “Atmnontipago”, che sta protestando contro il rincaro dei prezzi dei biglietti.



