Venerdì 17/ Eptacaidecafobia, perchè è considerata una data sfortunata?

Venerdì 17 maggio 2019, oggi il ritorno della data considerata sfortunata. Ma perché è così? Derivante dall’eptacaidecafobia, ovvero la paura per il numero 17, il numero viene particolarmente considerato jellato se accostato al venerdì: sarebbe infatti l’unione di due elementi negativi come il Venerdì Santo, giorno della morte di Gesù, e il numero 17 appunto. Una superstizione che è soprattutto italiana, tant’è che negli altri Paesi non risultano episodi simili: nei paesi anglosassoni il suo alter ego è venerdì 13, mentre in altri paesi dalle radici latine e cattoliche, come Spagna e Grecia, il giorno sfortunato è martedì 13. Un tema che è stato spesso ripreso nella cultura di massa, basti pensare ai film Era di venerdì 17 di Mario Soldati e Shriek – Hai impegni per venerdì 17?

VENERDI’ 17, LE ORIGINI DELLA DATA SFORTUNATA

Un numero che mette i brividi per i superstiziosi, muniti di cornetti, e tutto deriva dall’antichità, da una tradizione latina, cattolica e greca. Il numero 17 veniva disprezzato dai seguaci di Pitagora perché era tra il 16 e il 18, numeri considerati perfetti perché rispecchiavano la rappresentazione di quadrilateri 4×4 e 3×6. Passando all’Antico Testamento, invece, la data di inizio del diluvio universale è il 17 del secondo mese. Ma non solo: nell’Impero Romano, nel corso della battaglia di Teutoburgo, furono distrutte dai germani di Erminio le legioni romane 17, 18 e 19 . Come evidenzia Sky Tg 24, nell’Antica Roma sulle tombe si usava scrivere “VIXI”: in latino “ho vissuto”, cioè “sono morto”. “VIXI” è l’anagramma di “XVII”, che è 17 in numeri romani. Una data considerata sfortunata, dunque, in uno dei Paesi più superstiziosi d’Europa: il servizio di sondaggi e analisi della Commissione europea dedicato a scienza e ricerca Eurobarometro classifica l’Italia al terzo posto, dietro Lettonia e Repubblica Ceca.

