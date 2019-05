Viareggio, disabile si spara all’Agenzia delle Entrate/ Suicida su sedia a rotelle

Un uomo disabile di 48 anni si è suicidato sparandosi nel parcheggio appena davanti all’ingresso dell’Agenzia delle Entrate nella sede di Viareggio: la scoperta del corpo e del dramma è avvenuta stamattina attorno alle ore 6, poco prima che gli uffici venissero aperti all’arrivo dei primi dipendenti. Immediato l’allarme scattato con l’arrivo del 113 e del 118, ma purtroppo non c’era più niente da fare: l’uomo era sulla sedia a rotelle con gli agenti che hanno trovato vicino al suo corpo una pistola ancora fumante. Da chiarire ovviamente i motivi, le cause del gesto e le ultime ore del 48enne, anche per capire come sia arrivato davanti all’Agenzia delle Entrate ad un orario così presto del mattino. Secondo i primi testimoni, il disabile suicida avrebbe sparato anche alcuni colpi contro l’edificio sede dell’Agenzia delle Entrate prima di dirigere la pistola contro la tempia e arrivare al folle e insano gesto.

SUICIDIO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE: IL DRAMMA A VIAREGGIO

Il dramma è avvenuto in via Libeccio, nella zona artigianale del Cotone di Viareggio: la pistola, secondo la Polizia e la Scientifica, sarebbe stata di piccolo calibro e regolarmente detenuta dal disabile che ha deciso di togliersi la vita ancora per motivi tutt’altro che noti. Resta poi da capire perché il 48enne, residente in Emilia Romagna, si trovasse nella città toscana e sia giunto fin lì per portare a termine il suicidio. Nessun messaggio o bigliettino è stato trovato sul cadavere e si cerca di capire l’identità per iniziare le varie ricerche su conoscenti, parenti e amici del povero 48enne suicida. Sul caso lavorano gli agenti del commissariato di polizia di Viareggio insieme ai colleghi di Forlì, la provincia dove pare fosse residente il disabile in carrozzina.

