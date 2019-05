Vigevano, omicidio-suicidio/ 55enne finanziere uccide la compagna 37enne poi si spara

Nuovo caso di omicidio-suicidio questa volta a Vigevano. Un uomo ha ammazzato la moglie per poi togliersi la vita. Come riferito dai principali siti di informazione online, a cominciare da Sky Tg24, l’episodio si è verificato presso una villetta bifamigliare sita in via Ivrea, nella nota cittadina in provincia di Pavia. Attorno alle ore 23:00 di ieri sera, mercoledì primo maggio, il 55enne Luca Adamo, che nella vita faceva il finanziere, ha ucciso la sua compagna, la 37enne Erika Cavalli: spinto dalla follia ha preso un coltello ed ha colpito a morte la donna. Dopo essersi assicurato che non respirava più, ha preso una pistola regolarmente detenuta, e si è sparato togliendosi la vita. L’uomo, appuntato scelto della Guardia di Finanza in servizio alla compagnia di Corsico, in provincia di Milano, condivideva con la compagna una figlia di 12 anni, che frequenta la prima media locale e che era in casa al momento dei fatti. Stando alle indiscrezioni emerse pare che l’appuntato avrebbe usato una seconda pistola e non l’arma d’ordinanza per uccidersi.

VIGEVANO, OMICIDIO-SUICIDIO

La polizia di Vigevano ha subito fatto scattare le indagini per ricostruire con esattezza l’accaduto anche se al momento non sembrano esservi dubbi su come siano andate le cose. Resta solo da capire il movente, ma stando alle prime indiscrezioni pare che il 55enne fosse molto geloso della sua compagna, forse anche per la notevole differenza di età (18 anni), ed inoltre i due erano andati in crisi da qualche settimana a questa parte al punto che la donna stesse pensando di andarsene di casa. Non risultano denunce o querele presentate nei confronti dell’uomo, ma pare che la 37enne si fosse rivolta negli scorsi giorni alle forze dell’ordine per avere un consiglio su come muoversi. A dare l’allarme è stata la 12enne figlia dei due, che ha avvisato un parente allarmato che poi a sua volta ha chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti gli uomini del 118 nonché gli agenti del commissariato di Vigevano.

