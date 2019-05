Vigilante romano tenta di uccidere clochard/ Colpito alla testa con un estintore

Choc a Roma dove un vigilante ha tentato di ammazzare un clochard fracassandogli la testa. La notizia è riportata in queste ore da tutti i principali quotidiani online, a cominciare da Il Messaggero. L’aggressore è un 40enne che di lavoro fa appunto il vigilante, che ha colpito più volte alla testa un senza tetto con un estintore, perché la sua presenza lo infastidiva. Un episodio che risale allo scorso mese, precisamente al 2 aprile, venuto alla ribalta delle cronache però solamente in queste ore: il 40enne romano se l’è presa con un “barbone” che di solito trovava riparo e protezione nel sottoscala del reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Policlinico Umberto I, dove la stessa guardia giurata prestava servizio. La mezzanotte del due aprile, il vigilante si è diretto con rabbia nel sottoscala, ha afferrato un estintore, ed ha colpito l’uomo mentre lo stesso stava ancora dormendo, provocandogli delle ferite gravissime, una frattura pluriframmentaria del cranio con conseguente ricovero in prognosi riservata.

VIGILANTE ROMANO TENTA DI UCCIDERE CLOCHARD

Subito sono scattate le indagini e grazie anche all’ausilio delle telecamere è stato possibile risalire al responsabile, che si è poi scoperto non fosse nuovo ad azioni scellerate di tale tipo. La vittima ha infatti denunciato che già tre mesi prima era stata colpita sempre dalla stessa guardia giurata, questa volta con un manganello telescopico di ferro. Non è ben chiaro il movente di tali gesti di lucida follia, ed ora il 40enne dovrà spiegarlo agli agenti del commissariato “Università”, diretto da Fiorella Bosco, che lo hanno arrestato e condotto in carcere con le accuse di tentato omicidio. Quando è stata perquisita la sua abitazione è stato trovato un vero e proprio arsenale con armi, pistole e fucili, comunque detenute in maniera legale, e ora oggetto di sequestro cautelativo. Pare che il senzatetto infastidisse il vigilante, anche se non è ben chiaro quale problemi gli desse.

