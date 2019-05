Vincent Lambert, medici staccano la spina/ Cibo e acqua sospesi: “mai in fin di vita”

E’ stata “staccata la spina”, come si dice nel freddo linguaggio medico, a Vincent Lambert. il 42enne francese in stato vegetativo da circa dieci anni. In concreto, l’uomo non riceve più nutrimento e come nel caso di Eluana Englaro, sta subendo una atroce e lenta morte per fame e per sete. Ma per i medici, essendo “in stato vegetativo”, non sente nulla, Non è così naturalmente: dozzine di casi analizzati scientificamente hanno dimostrato che queste persone sono in grado di capire, di avvertire il dolore fisico. La data era stata fissata dalla Corte suprema francese per oggi lunedì 20 maggio, nonostante il parere contrario del comitato difesa dei diritti dei disabili delle Nazioni unite, ma il tribunale francese ha stabilito che Lambert non è un disabile, è un nulla su cui non serve più l’accanimento terapeutico. Di parere contrario i genitori, gli unici che avrebbero diritto di affermare la propria opinione che si sono battuti per anni perché al figlio forze concesso di vivere pur in quelle condizioni, ma peri giudici è stata più importante la richiesta della moglie di Lambert, di suo nipote e sei dei suoi fratelli di staccare le macchine e ovviamente dei medici. Un caso come molti altri analoghi dove lo stato decide chi merita di vivere o no, nonostante siano garantite tutte le cure e l’affetto dei parenti. Come un puro atto burocratico, i genitori sono stati avvertiti stamane con una email dell’inizio delle procedure ed è stato vietato loro dare un ultimo saluto al figlio, ha dichiarato l’avvocato difensore.

LAMBERT NON E’ MAI STATO IN FIN DI VITA

Gli avvocati dei genitori hanno annunciato altri tre ricorsi per tentare di fermare l’interruzione dei trattamenti. E’ stata avanzata anche una richiesta di provvedimenti disciplinari nei confronti del dottor Vincent Sanchez, capo dell’unità per pazienti cerebrolesi dell’ospedale di Reims, che ha deciso di staccare la spina all’uomo. Il caso ha provocato una spaccatura profonda in Francia, ma come dicono gli esperti, si tratta solo del tentativo per nulla nascosto, di far passare nel paese la legge che riconosca l’eutanasia. Vincent Lambert aveva subito un grave incidente motociclistico undici anni fa, ma non era morto, rifiutava di morire. E lo ha dimostrato in un precedente tentativo di eutanasia, quando ha resistito per 31 giorni in totale assenza di alimentazione e alla riduzione dell’idratazione. Non è mai stato in fin di vita, dunque non si tratta di accanimento terapeutico, non si tratta di accelerare un processo già iniziato quello dell’agonia che altrimenti sarebbe stranamente lungo: 11 anni di agonia ininterrotta visto che le condizioni sono stabili da allora. Distinguo agghiacciante poiché anche l’agonia che conduce alla morte è parte integrante e intoccabile della vita di una persona. Esiste la terapia del dolore, esistono sistemi umani e davvero pietosi per accompagnarla. Ma il concetto ormai passato nelle menti dei giudici, come il caso del bambino inglese fatto morire circa un anno fa, è quello della “qualità della vita”: in sostanza un handicappato non merita di vivere. Vincent è tetraplegico, in uno stato di coscienza minima (la mamma dice “Manifesta regolarmente la sua presenza, ci riconosce (…). Ha bisogno di tempo, di fiducia, di benevolenza”), nutrito e idratato artificialmente, in grado di respirare da solo, con regolare ritmo sonno-veglia. “Non è privo di coscienza, ma della capacità di esprimersi”, afferma instancabile la madre Viviane.

