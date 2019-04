Violenta ex fidanzata e invia video hard ad amici/ Afragola, arrestato imprenditore

Non accettava la fine della loro relazione, quindi ha cominciato a perseguitare la sua ex fidanzata ed è arrivato a violentarla e a inviare foto intime e video hard di lei ai suoi amici. Questo perché riprendeva anche gli abusi. Per questo un imprenditore edile di Afragola, nel Napoletano, è stato arrestato: è finito in carcere per i reati di violenza sessuale, estorsione e stalking. I carabinieri della tenenza di Caivano gli hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, che era stata emessa dal Gip. La donna lo aveva denunciato a marzo, raccontando gli abusi sessuali subiti e lo stato di terrore in cui viveva dopo che aveva deciso di lasciare il compagno. Lui, che non ha mai accettato la rottura, ha cominciato a tormentare la donna con telefonate e messaggi, a minacciarla di inviare agli amici foto intime sue, se non gli avesse restituito il denaro che le aveva prestato e l’equivalente in soldi dei regali. Non è ancora chiaro se le foto della donna siano finite anche in Rete.

VIOLENTA EX FIDANZATA E INVIA VIDEO AD AMICI

L’imprenditore edile di Afragola è stato quindi prelevato e portato in carcere dai carabinieri delegati alle indagini. Ritenendo assolutamente inattesa la decisione della donna di porre fine alla loro relazione sentimentale, non l’accettava. Questo ha fatto emergere il suo lato violento, tenuto nascosto durante il rapporto. Dalle indagini degli inquirenti, come riportato da Tgcom24, è emerso che l’uomo avrebbe più volte violentato l’ex fidanzata, che rifiutava di avere rapporti sessuali con lui avendo deciso di troncare la relazione. Ma di fronte ai suoi rifiuti decisi lui abusava di lei. La vittima veniva anche umiliata e offesa, per questo ha deciso di denunciare l’ex compagno. A confermare la sua versione gli amici della coppia, in particolare quelli della donna. Sapevano quello che stava succedendo, e infatti qualcuno le aveva suggerito di denunciare l’ex, ma lei per paura non lo aveva fatto subito, ritardando la segnalazione.

