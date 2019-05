Viterbo, commerciante ucciso: rapina?/ Cranio fracassato: colpi di spranga o sgabello

Terribile omicidio quello avvenuto a Viterbo, in pieno centro, dove un uomo di 74 anni è stato ucciso intorno all’ora di pranzo, all’interno del suo stesso negozio, all’angolo con via San Luca. A darne notizia è il quotidiano Repubblica.it che rivela anche alcuni dettagli choc del delitto. Il commerciante è stato trovato con il cranio fracassato con un oggetto pesante, molto probabilmente una spranga di ferro o uno sgabello. Una volta a terra, lo hanno finito schiacciandogli la testa sotto uno scarpone, come dimostrato dalle tracce di fango e sangue sul capo della vittima. È morto così Norveo Fedeli, proprietario di un noto negozio di abbigliamento all’interno del quale è stato aggredito in modo violento. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze raccolte dagli inquirenti e dai primi rilievi della Scientifica, l’omicidio sarebbe avvenuto dopo un tentativo di rapina. Il 74enne sarebbe stato colpito mentre si trovava vicino alla cassa del suo negozio ma non sarebbe morto subito poiché si sarebbe trascinato sul pavimento lasciando una scia di sangue dietro di sé.

VITERBO, COMMERCIANTE UCCISO: IPOTESI RAPINA

Il cadavere del commerciante è stato trovato da una vicina insospettita dall’apertura del negozio nonostante fossero ormai le 13.40. Così la donna si sarebbe addentrata insieme ad alcuni operai trovando Norveo Fedeli riverso in una pozza di sangue. Le urla della donna hanno così richiamato l’attenzione della moglie del 74enne, Maria Chiara, la quale era in casa a pochi metri di distanza. Giunta sul posto è stata colta da un malore ed è stata soccorsa. Sul caso sono ora in corso le indagini degli inquirenti che procedono seguendo la pista della rapina culminata poi in omicidio avvenuto a pochi metri da una zona dove ci sono due scuole dell’infanzia e primaria. Il delitto si è consumato proprio negli istanti precedenti all’uscita dei bambini dalle scuole. Al vaglio della squadra mobile della questura di Viterbo, intervenuta sul luogo, le telecamere di videosorveglianza della zona per cercare elementi utili all’inchiesta sulla morte del commerciante, molto conosciuto per esser stato tra i primi a vendere i jeans a Viterbo.

