Viterbo, vittima stupro “ho paura”/ Inquirenti pronti a chiedere incidente probatorio

Sono trascorsi 20 giorni esatti dalla violenza subita da una donna di 36enne, vittima di stupro a Viterbo da parte di due militanti di CasaPound, ma nonostante questo è la paura a dominare nella sua mente. Il timore della donna è che, una volta in libertà, i due possano tornare a minacciarla, come facevano mentre la violentavano per “farle rimangiare” quanto la stessa ha denunciato agli inquirenti. A parlare a suo nome è il suo avvocato, Franco Taurchini, al quale come spiega Il Messaggero, ha affidato il racconto delle terribili ore vissute dalla stessa lo scorso 12 aprile nel pub Old Manners, trasformato per l’occasione in un circolo privato frequentato dai militanti del partito di estrema destra. Proprio la paura della vittima di possibili minacce da parte dei due arrestati starebbe portando la procura a valutare seriamente la possibilità di chiedere l’incidente probatorio al fine di cristallizzare la sua testimonianza. Al suo legale la donna ha fatto sapere: “Ho paura, ho ancora molta paura per quello che è successo, spero che restino in carcere”.

STUPRO VITERBO, VERSO INCIDENTE PROBATORIO

E’ ancora profondamente distrutta la donna di 36 anni vittima dell’inaudito stupro a Viterbo commesso nei suoi confronti da due militanti di CasaPond, Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci. Gli inquirenti sono in attesa che possa ritrovare le forze per poterla sottoporre all’atto istruttorio irripetibile. Intanto il suo legale ha commentato: “Siamo pronti a verbalizzare quanto denunciato nei giorni scorsi. La mia assistita teme di essere minacciata per rimangiarsi quanto raccontato. È ancora molto scossa psicologicamente, è una situazione difficile da affrontare”. Agli atti dell’indagine ci sarebbero i video girati dagli stessi indagati e che immortalano la violenza, poi fatti girare in una chat Whatsapp e visionati anche dal padre di Licci che ha intimato il figlio a “cancellare video e foto” che mostrano i momenti dello stupro. Penalmente il padre non rischia l’iscrizione nel registro degli indagati in quanto parente dell’arrestato. Si parla in tutto di tre video e quattro foto tutti relativi alla violenza e visionati da amici e militanti politici dei due indagati tramite chat Whatsapp nella quale gli stessi si vantavano di quanto commesso.

