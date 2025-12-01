Crosetto: "Leva volontaria? Abbiamo bisogno di specialisti pronti, anche civili". Il ministro della Difesa si prepara a presentare una proposta di riforma

Dalla pace in Ucraina «a condizioni giuste» al ruolo dell’Italia nel conflitto israelo-palestinese, fino alla riforma della difesa per affrontare le minacce future, anche non militari: sono alcuni dei temi affrontati da Guido Crosetto nel suo intervento alla quinta edizione di CasaCorriere Festival.

Partendo dalla guerra scatenata dalla Russia invadendo l’Ucraina, il ministro della Difesa ha spiegato che le condizioni per arrivare alla pace devono essere realistiche; ad esempio, Mosca sa perfettamente quali sono gli aspetti su cui Kiev non può cedere, cioè territori e sovranità.

UCRAINA E POLITICA/ Dietro il riarmo, i calcoli sulla prossima "corsa" al Quirinale

In questa situazione si inserisce il piano di Trump, una proposta di pace che, anche per Crosetto, ha dei difetti; d’altra parte è un punto di partenza, quindi bisogna renderlo accettabile per l’Ucraina. «Bisogna avere la certezza che questa sia l’ultima volta che la Russia prova a distruggere l’Ucraina».

“Basta con gli aiuti a Kiev” Salvini e Lega compatti/ Crosetto: “Solo due corrotti, impegno prosegue”

CROSETTO SU CORRUZIONE IN UCRAINA E TREGUA A GAZA

In merito allo scandalo corruzione in Ucraina, il ministro non è sorpreso, perché il problema era noto; d’altra parte ritiene che il Paese abbia gli anticorpi interni per combatterla. Inoltre, ha espresso apprezzamento per l’atteggiamento del consigliere Yermak, che si è dimesso e si è arruolato come soldato mentre aspetta che la sua innocenza venga provata.

Sulla fragile tregua a Gaza, per Crosetto è comunque un punto di partenza; invece, sulle critiche all’Italia che continua a mandare armi a Israele, nega tutto, sostenendo che in realtà è il primo Paese che ha fermato le esportazioni di materiali che possano nuocere ai palestinesi, che tra l’altro aiuta molto, più di qualsiasi altro Paese occidentale.

ITALIA E ARMI ALL'UCRAINA/ Meglio proteggere scuole e confini o "aiutare" le industrie Usa?

DALL’ASSALTO A LA STAMPA AL CASO BOLOGNA

In merito alle prospettive future, segnala che per rimuovere gli ordigni esplosivi a Gaza potrebbero servire trent’anni. Di sicuro non aiutano i palestinesi le proteste e le violenze, come l’assalto a La Stampa: per Crosetto sono azioni tipiche di ideologie che sperava «fossero cancellate per sempre».

Inoltre, preferisce non nominare la relatrice dell’Onu Francesca Albanese, condannando qualsiasi tentativo di giustificare atti violenti come quello che ha colpito il giornale. «Io parlo a chi trova una giustificazione al fatto che fare del male a qualcun altro sia lecito e legittimo, e così facendo lascia sedimentare questo germe, questo cancro che poi si diffonde. I gesti sbagliati devono essere condannati».

Sull’Università di Bologna che ha negato spazi per corsi destinati agli ufficiali dell’esercito, Crosetto parla di occasione mancata e di mancata apertura al confronto; comunque, ci sono altri atenei che si sono fatti avanti.

LA RIFORMA DELLA DIFESA ITALIANA

Infine, sulla leva volontaria e la difesa del futuro, la riforma a cui lavora il ministro includerebbe una forza attivabile in caso di necessità non solo militare: ad esempio specialisti civili in caso di attacchi informatici o crisi infrastrutturali. «Porterò in Consiglio dei ministri una proposta costruita dai tecnici della Difesa, da approvare in Parlamento», ha concluso Crosetto.