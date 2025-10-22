Ucraina, ministro Difesa Crosetto contro l'incoerenza della sinistra: "Perché non scende in piazza per loro? Se Russia vince, anche Europa in guerra"

UCRAINA, CROSETTO CONTRO L’INCOERENZA DELLA SINISTRA

Dal video di Donald Trump a quello in cui è stata usata l’intelligenza artificiale per far dire falsamente alla premier italiana Giorgia Meloni di rivedere il sostegno dell’Italia all’Ucraina, hanno creato il caos nel dibattito politico italiano, con il Pd che ha colto subito l’occasione per chiedere al governo di chiarire il suo posizionamento.

Eppure la domanda andrebbe posta agli alleati, visto che M5S e Avs sono contrari all’invio di armi a Kiev; dunque il centrosinistra conferma la sua ambiguità sul tema, visto che avanza una domanda al governo che ha dimostrato una linea coerente sull’Ucraina, a differenza del Pd stesso.

Sebbene vi sia il documento congiunto europeo in cui si chiede il cessate il fuoco immediato, il mantenimento dell’attuale linea di contatto come base dei negoziati e il rafforzamento della posizione dell’Ucraina anche durante e dopo gli eventuali colloqui di pace – a dimostrazione della posizione chiara del governo Meloni – sul tema è intervenuto anche Guido Crosetto, il responsabile della Difesa italiana, il quale, al Foglio, ha ribadito che il sostegno italiano non cambia col variare delle stagioni o può essere sacrificato per convenienze politiche.

LA RUSSIA E I RISCHI PER L’EUROPA

Crosetto ha ricordato che il sostegno all’Ucraina è nato dal fatto che Vladimir Putin, «ignorando tutti gli impegni presi negli anni passati», ha deciso di invadere il Paese, causando oltre mezzo milione di morti e devastando ogni cosa. Il ministro ha poi puntato il dito contro i «pacifisti a senso unico», un pacifismo selettivo che chiude gli occhi davanti alla tragedia ucraina, contrapponendovi invece quello che definisce realismo morale, perché aiutare l’Ucraina vuol dire fare di tutto per fermare il conflitto.

In questo modo Crosetto denuncia l’ipocrisia della sinistra, segnalando l’assenza di manifestazioni per i morti ucraini e per difendere il loro diritto ad esistere, proprio come accaduto per i palestinesi. Il ministro della Difesa ha messo in guarda dai rischi per l’Europa, «si troverebbe in guerra anche senza volerlo», se l’Ucraina dovesse capitolare. Nell’intervista rilasciata al Foglio, ha sottolineato ancora che una vittoria russa non si fermerebbe ai confini ucraini; difendere l’Ucraina, dunque, significa difendere la libertà e la sicurezza dell’intero continente europeo.

