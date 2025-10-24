Il discorso del Ministro della Difesa Guido Crosetto agli allievi delle scuole dell'Esercito sui rischi concreti di attacchi e guerre contro il nostro Paese

IL DISCORSO DI CROSETTO ALL’ESERCITO SEGNALE D’ALLARME: “ITALIA NON ENTRA IN GUERRA MA DOBBIAMO PREPARARCI A DIFENDERCI

Il discorso che ha tenuto il Ministro della Difesa Guido Crosetto ieri a Torino, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico della scuola di formazione dell’Esercito Italiano, non può che essere un ulteriore campanello d’allarme in un mondo globale che pone sempre più rischi di escalation e conflitti (anche più di quelli ancora in corso ai confini dell’Europa). In più occasioni già il titolare della Difesa ha ribadito l’antifona con chiarezza: l’Italia non entrerà mai in guerra per scelta “propria”, ma non bisogna vivere in una bolla di ingenuità, le tensioni internazionali rischiano di portare pericoli e minacce anche al nostro Paese.

Come ha sottolineato anche nell’ultima riunione coi vertici NATO, il Ministro Crosetto mette in guardia dal rischio concreto di attacco al mondo ai valori occidentali: «l’Italia deve essere pronta a difendersi dalla follia dilagante presente nel mondo», ha detto il capo della Difesa italiana nella sua lectio magristralis davanti alle giovani leve dell’Esercito, che un giorno avranno il compito nei ruoli apicali delle forze militari di anticipare e prevenire i vari pericoli in corso. L’Italia, chiarisce Crosetto, non intende entrare in nessuna guerra, «ma essere costretti a difendersi un giorno potrebbe essere uno scenario possibile».

Davanti alla Scuola Ufficiali dell’Esercito, il Ministro del Governo Meloni parla a cuore aperto coi ragazzi presenti, con un messaggio che sa però di più ampio respiro verso l’intero Paese: fino a poco tempo fa infatti le scuole dell’esercito preparavano soldati e soldatesse per le missioni internazionali di pace, ora purtroppo gli equilibri sono cambiati e occorre «prevenire e intercettare i possibili rischi», tanto di cyber attacchi quanto di qualcosa di ancora più serio.

LA PROPAGANDA DI GUERRA CONTRO L’OCCIDENTE IN AFRICA: L’ACCUSA CONTRO CINA E RUSSIA

Occorre studiare e prepararsi al meglio sul mondo che ci circonda, in modo da prevenire e avere una nazione da difendere nel modo migliore possibile: come spiega ancora il Ministro della Difesa Crosetto nel suo intervento giovedì 23 ottobre a Torino, la nazione non ha bisogno di eroi ma di «cooperazione e collaborazione», e anche di «umiltà» nel sapere comprendere l’epoca in cui siamo e difendendo la collettività.

Occorre anticipare e conoscere, specie sul fronte della disinformazione che sempre più spesso rischia di far esplodere conflitti e violenze inimmaginabili anche solo qualche anno fa: il Ministro Crosetto cita espressamente le guerre in Medio Oriente e Ucraina, così come le violenze in Africa e le tensioni crescenti in Asia. Sono in corso poi da tempo – chiarisce il responsavile della Difesa – messaggi di odio e carichi di propaganda diramati da Russia e Cina nei Paesi africani con questo tenore, «i vostri nemici è l’Occidente che vi ha sempre sfruttato, noi invece siamo vostri amici».

Parole dure e che fanno presagire come le tensioni in corso oggi potrebbero non essere per forza le “ultime” che la nostra epoca sarà costretta ad affrontare nel prossimo immediato futuro: la follia, come ha detto ancora Crosetto, è “dilagante” e occorre recuperare senso di responsabilità e prevenzione. E soprattutto, mettersi nell’ottica che una vera e propria diesa del nostro Paese potrebbe non essere un mero discorso di retorica.