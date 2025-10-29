Le dichiarazioni di Crosetto nel libro di Vespa, la guerra ibrida della Russia in Italia e l'ammissione sui territori ucraini già conquistati da Mosca

Nel nuovo libro di Bruno Vespa, “Finimondo” che uscirà il 30 ottobre, ci sono alcune rivelazioni del Ministro della Difesa Guido Crosetto, che parlando del conflitto tra Russia e Ucraina ha anticipato quali potrebbero essere gli esiti in caso di mancata trattativa sui territori conquistati da Mosca, evidenziando poi anche i rischi per l’Europa di quella che ha definito la “guerra ibrida” portata avanti da Putin anche nei confronti dell’Italia.

Un articolo de Il Fatto Quotidiano ha analizzato questi contenuti, sottolineando come certe ammissioni vadano anche contro quello che è l’atteggiamento diffuso nell’Unione Europea che si è dimostrata sempre fiduciosa sulla vittoria di Kiev, aumentando sempre di più il sostegno finanziario e militare. Per il Ministro però ci sono alcune condizioni che ormai sembrano irrecuperabili, come le terre che alla fine per terminare gli attacchi andranno inevitabilmente cedute perchè la Russia non abbandonerà gli obiettivi e la conseguenza sarà il peggioramento di una situazione già grave e sanguinosa che comporterà danni a tutti.

Crosetto: “la Russia ha già iniziato la guerra ibrida contro l’Italia con propaganda e corruzione”

Nell’intervento di Guido Crosetto contenuto nell’ultimo libro di Bruno Vespa ci sono le accuse alla Russia, di voler portare avanti una guerra ibrida, in particolare contro l’Italia, già iniziata con infiltrazioni, corruzione e propaganda mascherata da formazione culturale. Il Ministro ha fatto riferimento ad alcuni personaggi definiti “insospettabili” che però segretamente starebbero lavorando per conto di Mosca per destabilizzare il paese.

Portando poi come esempio il capitano Walter Biot, arrestato e condannato perchè accusato di spionaggio, fino ad arrivare alle responsabilità dietro ai disordini nelle manifestazioni per Gaza, sulle quali Crosetto ammette il sospetto che dietro ci siano poteri forti esteri oltre alle forze politiche e ai sindacati italiani. Per queste convinzioni e per prevenire altre più gravi minacce anticipate dall’Unione Europea, la spesa che verrà sostenuta a favore di un rafforzamento della difesa, sarebbe ancora di più giustificata da parte del governo, visto che le prospettive di pace in Ucraina sembrano ancora lontane e resteranno in sospeso fino al raggiungimento di un possibile accordo nel quale gli Stati Uniti dovranno avere un ruolo fondamentale.