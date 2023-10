Crosetto: “Tra Occidente e mondo arabo serve costruire ponti”/ “Hamas non è la Palestina”

Guido Crosetto, ministro della Difesa, in una intervista al Corriere della Sera, ha parlato della guerra in Israele e del rischio che possa espandersi anche in Europa in virtù del fenomeno del terrorismo. “È importante far vedere che non esiste una frattura, che tra mondo arabo e Occidente non ci sono solo la guerra e la mancanza di dialogo, ma è possibile costruire dei ponti. Anche se troppa gente vorrebbe che diventasse uno scontro di civiltà”, ha sottolineato.

Unifil, colpita base in Libano: "Razzo da Hezbollah"/ Crosetto: "Valutiamo rientro dei militari italiani"

I recenti episodi evidenziano che il problema esiste, ma è importante non generalizzare. “Non c’è uno scontro tra cristianità e Islam, no. C’è una organizzazione terroristica, Hamas, il cui obiettivo è sterminare Israele. Per questo io invito tutti a non incrociare i destini di Hamas con quelli del popolo palestinese”. Il parere dell’esponente del Governo di Giorgia Meloni è dunque concorde con quello dell’opposizione rappresentata da Elly Schlein: “Sconfiggere Hamas non vuol dire punire l’intero popolo di Gaza”.

Crosetto: “ecco perché Russia e Iran possono inserirsi nella guerra in Israele”/ “Aiuti a Kiev? Non infiniti”

Crosetto: “Tra Occidente e mondo arabo serve costruire ponti”. Il parere

La principale necessità, al momento, è dunque quella di fermare Hamas. “Le democrazie occidentali sono per l’organizzazione terroristica un gradino successivo. Il suo obiettivo è la Jihad, la guerra totale. Cercano di agitare gli animi di milioni di musulmani e trasformare la loro volontà terroristica in una guerra di religione. È un focolaio pericolosissimo, che può partire dalle nazioni arabe e divampare ovunque. Può scoppiare un incendio che non si riesce più a fermare”, ha avvertito il ministro Guido Crosetto.

MIGRANTI, AIUTO DELLA FRANCIA/ Per il Governo è l'ultima chance di cambiare le carte in Ue

Il rischio di una guerra mondiale, tuttavia, al momento sembra per fortuna scongiurato. “Questa volta tante nazioni hanno buttato acqua sul fuoco, sia arabe e islamiche, sia occidentali. Non si è mai visto un attivismo così forte, da parte di Stati Uniti, Occidente, Egitto, Qatar, Arabia Saudita. Una ricerca di pace che mi ha colpito positivamente”, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA