Chi sono i figli e la moglie di Antonio Ornano? Una famiglia felice quella del comico: nello stesso momento sono arrivati i due bambini

Antonio Ornano, comico di Zelig e di altri programmi di grande successo, nella vita privata è un marito devoto e un papà innamorato dei suoi figli. Non sono moltissime le informazioni che abbiamo in merito al personaggio tv, che da anni fa ridere gli italiani, ma ci sono alcune info che riguardano la moglie, che lui chiama “Crostatina”, e i suoi figli. Paradossalmente le informazioni sulla moglie di Antonio Ornano non sono tantissime: abbiamo invece più info sui figli, dei quali il comico si è trovato spesso a parlare. Raccontato qualcosa in più sulla sua famiglia, il comico ha spiegato infatti essere composta dalla moglie e dai figli Leonardo e Maria Derartu, che hanno adottato dall’Etiopia.

“Crostatina”, chi è la moglie di Antonio Ornano e figli: gli scatti social di una famiglia felice

Il caso ha voluto che il figlio e la figlia di Antonio Ornano, arrivassero nella loro vita nello stesso periodo. Dopo aver a lungo atteso sia una gravidanza che l’adozione, per la quale avevano fatto richiesta molto tempo prima, per caso sono arrivati entrambi nello stesso momento. Quando infatti la moglie del comico ha scoperto di essere incinta, allo stesso tempo è arrivata la chiamata dell’adozione che i due aspettavano da tempo. “La ginecologa ci ha detto che mia moglie era incinta da due settimane. Un’ora dopo, con un tempismo clamoroso, arriva la telefonata che aspettavamo da ormai 3 anni e mezzo, eravamo stati abbinati a un bimbo” ha raccontato il comico.

Quella bambina poi arrivata dall’Etiopia si chiama Maria Derartu, arrivata nella loro vita nel 2011. Poche, invece, le informazioni su “Crostatina”, la moglie del comico, conosciuta appunto con questo simpatico soprannome. Anche sui social, se i figli di Antonio Ornano sono protagonisti di video e foto sul canale Instagram del papà, meno informazioni (anche mediatiche) si hanno invece su “Crostatina”, della quale però il comico ha sempre parlato con amore ed estremo affetto.