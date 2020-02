Crotalo/ Significato, Patrick Pugliese insulta Antonella Elia (Grande Fratello Vip)

Crotalo è probabilmente una delle parole più ricercate in queste ultime ore sul web, e sul buon vecchio dizionario. Perchè vi starate domandando voi, semplicemente perchè nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 4, uno dei concorrenti, l’ex Gf4 Patrick Pugliese, si è rivolto più volte ad Antonella Elia, dicendo appunto la parola “Crotalo, crotalo, crotalo”, con dito puntato. Una sorta di Sgarbi 2.0 (il critico d’arte è famoso per il suo “Capra, capra, capra”), che oltre a far divertire la rete e il popolo social, li ha soprattutto incuriositi. Basta infatti fare una breve capatina su Twitter per vedere decine se non centinai e migliaia di post dedicati all’argomento, come ad esempio “Ditemi che non sono l’unica che è andata a cercare su Google cosa significa Crotalo“, “allora quanti sono andati a cercare cosa significa CROTALO???”, “Raga, ma ero l’unica a non sapere cosa fosse un crotalo?”, “Si perché due/tre deficienti si stanno scandalizzando non sapendo cosa sia il crotalo all’urlo le sta facendo bodyshamiiiiingggg”.

CROTALO, IL SIGNIFICATO: STRUMENTO O SERPENTE

Se anche voi foste fra i pochi o i tanti che hanno appunto cercato il significato di Crotalo, sappiate che esistono due diverse spiegazioni a riguardo, per lo meno, stando a quanto riportato dal buon vecchio Google. La prima è la seguente: “Strumento a percussione usato dagli antichi popoli orientali, formato da due valve di legno, d’avorio o anche di metallo, che producevano il suono percosse l’una contro l’altra; da tale strumento sono derivate le nacchere”. Dubitiamo però che Patrick si sia rivolto alla Elia definendola uno strumento, ed ecco perchè ci sembra ben più plausibile la seconda versione di Big G, “confermata” anche dalla bibbia Treccani: “Genere di serpenti crotalini (lat. scient. Crotalus), rappresentato da numerose specie e sottospecie americane, particolarmente diffuse dal Canada merid. all’Argentina; le varie specie possiedono un apparato velenifero potentissimo e sono in genere chiamate serpenti a sonagli per la presenza di un organo risonante, composto di anelli cornei articolati l’uno all’altro, all’estremità della coda”. Secondo Patrick, quindi, “l’amica” Elia è un serpente velenoso, una definizione che giunge dopo giorni carichi di tensione all’interno della casa, in cui si sono verificate moltissime liti, a volte anche violente.





© RIPRODUZIONE RISERVATA