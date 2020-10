Crotone, eletti Consiglio Comunale/ Sindaco Vincenzo Voce: nomi consiglieri e seggi

È a sorpresa Vincenzo Voce ad aver trionfato al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2020 a Crotone dopo che nel primo turno aveva ottenuto “solo” il 36% contro il 41,6% di Antonio Manica, candidato del Centrodestra: con l’affermazione a scrutinio concluso, il candidato di 4 liste civiche si afferma con il 63,95% dei voti quasi doppiando lo sfidante appoggiato da ben 10 liste elettorali. 20 dei 32 seggi totali vanno così alle liste civiche (7 per Tesoro Calabria, 5 Crotone Cambia, 4 Città Libera, 4 Stanchi dei Soliti); 8 seggi vanno invece al Centrodestra (3 Forza Italia, 2 Consenso, 1 Fratelli d’Italia, 1 Per una Crotone Normale, 1 Lega), mentre 2 seggi vanno a Danilo Giuseppe Arcuri (1 Democratici Progressisti, 1 Dkr Democratici), fuori dal Consiglio Comunale invece Andrea Correggia del Movimento 5 Stelle. «Crotone – ha detto il neo eletto Voce ai supporter in Piazza Marinai d’Italia – è stanca dei soliti e ile risultato è la dimostrazione della voglia del riscatto dei cittadini, il loro modo per dire basta alla solita politica», aggiungendo subito dopo «Non mi aspettavo una vittoria così netta, ho ricevuto la telefonata dell’avvocato Manica e anche dell’onorevole Torromino, il modo giusto per iniziare intraprendere un nuovo percorso per la città, perchè una sana opposizione sarà fondamentale».

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE CROTONE: TUTTI I NOMI

Il nuovo Consiglio Comunale di Crotone vedrà dunque una maggioranza di lite civiche, mentre per le due storiche coalizioni di Centrodestra e Centrosinistra (anche se mancava il simbolo del Partito Democratico, ndr) si tratta di cocente sconfitta. I 20 nuovi consiglieri eletti al ballottaggio delle Amministrative 2020 (ma fanno fede le preferenze del primo turno, ndr) con la giunta Voce saranno: Rachele Via, Vincenzo Familiari, Nicola Corigliano, Anna Maria Rita Cantafora, Ginetta Tallarico, Giovanni Greco, Ernesto Ioppoli (Tesoro Calabria); Domenico Ceraudo, Antonella Passalacqua, Giada Vrenna, Santo Vincenzo Facino, Maria Teresa Giardino (Crotone cambia); Fabrizio Meo, Floriana Mungari, Paola Liguori, Carmen Giancotti (Città libera); Rosamaria Parise, Dalila Venneri, Ilario Sorgiovanni, Alessandro Manica (Stanchi dei soliti). All’opposizione sederà invece la minoranza formata da: Fabio Manica, Mario Megna, Alessia Lerose (Forza Italia); Enrico Pedace, Fabiola Marrelli (Consenso); Andrea Tesoriere, Valentina Borrelli (Fratelli d’Italia); Giuseppe Fiorino (Manica sindaco); Antonio Manica (Lega); Andrea Devona (Democratici progressisti); Antonio Megna (Demokratici); Danilo Arcuri (in vece dei Riformisti per Crotone).



