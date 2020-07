Crotone in Serie A se…/ Risultati utili: Cremonese Spezia la partita chiave

Crotone in Serie A già questa sera? Un’ipotesi possibile nel caso in cui lo Spezia non dovesse vincere sul campo della Cremonese. I tifosi rossoblu, dunque, dopo la vittoria pirotecnica ottenuta contro il fanalino di coda Livorno, aspettano con ansia il risultato tra i lombardi e i liguri. In caso di mancata vittoria da parte degli aquilotti, la compagine crotonese potrebbe finalmente riabbracciare la Serie A. I possibili risultati, quindi, sorridono al Crotone che ha ottime chances di centrare la promozione già questa sera. C’è da dire che allo Spezia le motivazioni non mancano; la Cremonese dal canto suo vuole ben figurare e non ha intenzione di regalare nulla. Vedremo se al triplice fischio la differenza tecnica tra le due squadre troverà riscontro sul tabellino o se, come spesso accade in Serie B, ci sarà un risultato sorprendente.

Crotone verso la Serie A, splendida vittoria a Livorno

Grazie alla vittoria ottenuta sul campo del Livorno, il Crotone assapora la Serie A. Un 5-1 semplice per i rossoblu, contro una squadra già retrocessa. In gol Trovato per gli amaranto, Zanellato, Simy, Gerbo, Molina e Simy per gli squali. Con questa vittoria la compagine calabrese è davvero ad un passo dalla Serie A. Manca solo la matematica per la festa promozione. Se lo Spezia non vincerà tutte e tre le gare che deve disputare, a cominciare da quella in corso in questi minuti a Cremona, ecco che il Crotone sarà matematicamente in A. Anche in caso di parità in classifica, la differenza a reti sorride alla formazione rossoblu.



