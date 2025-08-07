Spunta un'indiscrezione sul rifiuto di Giuseppe Cruciani a Ballando con le stelle 2025.
Milly Carlucci e la redazione di Ballando con le stelle, attraverso i profili social del programma, stanno annunciando i nomi dei concorrenti ufficiali che, dal prossimo 27 settembre, scenderanno sulla pista dell’Auditorium Rai. Dopo Maurizio Ferrini, alias la signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical e Marcella Bella, è stata annunciata anche la presenza di Francesca Fialdini. Nelle scorse settimane, tuttavia, allo show del sabato sera di Raiuno era stato accostato anche il nome di Giuseppe Cruciani.
A quanto pare, però, il conduttore de “La Zanzara” avrebbe rifiutato la proposta nonostante l’importante offerta economica. A fare il nome di Cruciani è stato MowMag che ha scritto che lo speaker de La Zanzara avrebbe rifiutato “una cifra stratosferica a sei zeri” e “immaginiamo ben più alta di quella elargita a una giurata che Cruciani non vuole nominare e quindi non nominiamo neanche noi per litigare con una giudice specifica, sapete chi“.
Giuseppe Cruciani: no a Ballando con le stelle per Selvaggia Lucarelli?
MowMag, nel post pubblicato su Instagram che ha prontamente rimosso, svela che il no di Giuseppe Cruciani a Ballando con le stelle potrebbe essere stato causato dalla presenza in giuria di Selvaggia Lucarelli che è stata riconfermata insieme a Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Mariotto.
“Giuseppe Cruciani ha rifiutato l’offerta a sei cifre per partecipare a Ballando con le Stelle, ma sapete cosa c’è dietro? Un indizio: chi c’è nello show in prima serata? Selvaggia Lucarelli, che da tempo critica il conduttore de La Zanzara. Lui, invece, di lei non parla. La Rai lo sa e per questo sperava di poterli far litigare nello studio di Milly Carlucci”, si leggeva nel post rimosso come potete vedere qui in alto.