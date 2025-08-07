Spunta un'indiscrezione sul rifiuto di Giuseppe Cruciani a Ballando con le stelle 2025.

Milly Carlucci e la redazione di Ballando con le stelle, attraverso i profili social del programma, stanno annunciando i nomi dei concorrenti ufficiali che, dal prossimo 27 settembre, scenderanno sulla pista dell’Auditorium Rai. Dopo Maurizio Ferrini, alias la signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical e Marcella Bella, è stata annunciata anche la presenza di Francesca Fialdini. Nelle scorse settimane, tuttavia, allo show del sabato sera di Raiuno era stato accostato anche il nome di Giuseppe Cruciani.

Pasquale La Rocca torna a Ballando con le stelle/ Un dettaglio dell'annuncio scatena il web

A quanto pare, però, il conduttore de “La Zanzara” avrebbe rifiutato la proposta nonostante l’importante offerta economica. A fare il nome di Cruciani è stato MowMag che ha scritto che lo speaker de La Zanzara avrebbe rifiutato “una cifra stratosferica a sei zeri” e “immaginiamo ben più alta di quella elargita a una giurata che Cruciani non vuole nominare e quindi non nominiamo neanche noi per litigare con una giudice specifica, sapete chi“.

Milly Carlucci: "Grandi sorprese a Ballando con le stelle 2025"/ Retroscena sui concorrenti

Giuseppe Cruciani: no a Ballando con le stelle per Selvaggia Lucarelli?

MowMag, nel post pubblicato su Instagram che ha prontamente rimosso, svela che il no di Giuseppe Cruciani a Ballando con le stelle potrebbe essere stato causato dalla presenza in giuria di Selvaggia Lucarelli che è stata riconfermata insieme a Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Mariotto.

“Giuseppe Cruciani ha rifiutato l’offerta a sei cifre per partecipare a Ballando con le Stelle, ma sapete cosa c’è dietro? Un indizio: chi c’è nello show in prima serata? Selvaggia Lucarelli, che da tempo critica il conduttore de La Zanzara. Lui, invece, di lei non parla. La Rai lo sa e per questo sperava di poterli far litigare nello studio di Milly Carlucci”, si leggeva nel post rimosso come potete vedere qui in alto.

Selvaggia Lucarelli torna a Ballando con le stelle: l'ascesa della giornalista/ "Si sentono tutti la Fracci"