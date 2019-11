Cry Lipso, morto rapper 21enne: forse overdose/ Su YouTube la canzone “Stasera muoio”

È morto Cry Lipso, rapper fiorentino di 21 anni che era noto nella scena underground della città. Non sono ancora chiare le cause del decesso del giovane, trovato senza vita in un appartamento a Pistoia. Il pm ha disposto l’autopsia per chiarire come sia morto: il sospetto è che la sua morte possa essere legata ad un’overdose di sostanze stupefacenti. A dare l’allarme sono stati gli amici che lo avevano ospitato. Purtroppo sono stati vani i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Nei giorni scorsi sull’account YouTube di Benz Boyz Scene A#FI era stato pubblicato il video di un brano intitolato “Stasera muoio”, pezzo scartato dal suo ultimo disco. Ora sulla sua pagina ci sono tanti messaggi di cordoglio. L’altro membro del duo ha condiviso su Instagram un video in cui si rivolge agli amici. «Ragazzi non venite tutti da me a chiedere come, cosa e perché è successo. E soprattutto non ora. Con calma ci sarà tempo di parlarne».

Il rapper Cry Lipso è stato trovato morto venerdì pomeriggio in un appartamento di Pistoia. Era ospite di una coppia di amici che lo aveva raggiunto la sera precedente. Il giovane, secondo quanto riportato da La Nazione, è stato trovato immobile sul letto. Sulla morte del rapper si stanno eseguendo accertamenti, motivo per il quale per ora non si conosce la data dei funerali. «Pietro era un ragazzo d’oro, chi lo conosce lo sa e non avrebbe mai il coraggio di negarlo», dice Duccio Buonocuore, in arte Documentiprego. L’altro componente del duo, come riportato da Fanpage, ha spiegato che Cry Lipso aveva messo l’anima nella musica. «Una fine così è ingiusta. So che la gente sarà pronta a puntare il dito per accusare lo stile di vita che conduceva ma certe volte è giusto chiedersi il perché qualcuno arriva a fare certe cose». Infine, ha spiegato che a lui deve ciò che è: «Ho perso un pezzo di cuore ma lo sentirò sempre a vegliare su di me».







