CRY MACHO/ L’ultimo western di Clint Eastwood è pieno di amore

Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1975 scritto da N. Richard Nash, autore della sceneggiatura insieme a Nick Schenk, Cry Macho segna il ritorno dell’eterno Clint Eastwood, giunto a quota 39 pellicole da regista. Il film è disponibile in DVD, BLU-RAY, 4K UHD e STEELBOOK 4K UHD, distribuito da Warner Bros. Home Entertainment.

Scamarcio e Porcaroli "L'ombra del giorno? Amore ai tempi di guerra"/ "Film giallo"

SINOSSI CRY MACHO – Texas, 1980. Ritiratosi dalle scene, l’ex star del rodeo Mike Milo viene incaricato dall’amico Howard Polk di riportare a casa il figlio tredicenne, Rafo, da tempo a in Messico con la madre. Una volta giunto a Città del Messico, Mike viene a sapere che Rafo è diventato un piccolo criminale, ma riesce comunque a convincerlo a seguirlo in Texas, salvo essere bloccato dalla madre del ragazzo, Leta. Ripartito solo, Mike scopre che in realtà Rafo si è intrufolato nel suo pick-up e prosegue con lui verso la frontiera. Inseguiti dagli scagnozzi di Leta, i due hanno modo di conoscersi e raccontarsi le reciproche vite, comprese le violenze subite dal ragazzo dal patrigno e la morte in un incidente della moglie e del figlio di Mike. Il viaggio pieno d’insidie e incontri darà modo a entrambi di fare i conti con sé stessi e il futuro che li aspetta.

Amanda Lear "Operazione al cuore? Feci testamento"/ "Nessuno è indenne al dolore"

Girato tra Albuquerque, la contea di Socorro e Belen, Cry Macho non resterà nella storia come uno dei migliori film di Clint Eastwood, ma ha il suo perché. È un lungometraggio stanco, che risente della fatica, ma è pieno di amore. La leggenda del cinema americano ci ha messo tanto cuore e il ritorno al western non è un caso. Qui però la storia sfrutta solo marginalmente il genere, per concentrarsi su sentimenti ed emozioni. A 91 anni la star di Hollywood sta ancora bene con il cappello da cowboy e colpisce la grande chimica con Eduardo Minett, nei panni di Rafael “Rafo” Polk.

Cry Macho di Clint Eastwood è disponibile in DVD, BLU-RAY, 4K UHD e STEELBOOK 4K UHD, distribuito da Warner Bros. Home Entertainment

Roald Dhal, autore de "La fabbrica di cioccolato"/ È una storia vera: ecco perchè

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI



© RIPRODUZIONE RISERVATA