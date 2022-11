Crypto dichiarazione redditi/ Nuove regole per chi omette questa attività

Il legislatore vuole fare un punto sulle crypto e la dichiarazione redditi per non evadere denaro da questa attività. Ebbene sì, prima che venga approvata la prossima Legge di Bilancio, l’obiettivo del promulgatore fiscale è quello attuare una prima e innovativa voluntary disclosure.

La voluntary disclosure non è altro che una vera propria e propria autodenuncia fiscale per il possesso di monete digitali. Il legislatore vorrebbe basarsi non solo sul passato, ma guardare anche al futuro. Fino ad oggi l’attività di mining e trading di crypto, non è mai stata regolamentata sotto il punto di vista fiscale.

Criptovalute e fisco/ L'Italia va verso una "voluntary disclousure"

Crypto e dichiarazione dei redditi: cosa potrebbe cambiare?

Crypto e dichiarazione dei redditi dovrebbero andare di pari passo. Motivo per cui il legislatore sarebbe pensando a lavorare sull’articolo 33, intitolato “Regolarizzazione delle cripto-attività”, per tassare i proventi derivanti dalle attività svolte con le monete digitali.

Criptovalute/ Boom di furti: oltre 3 miliardi di dollari sottratti nel 2022

L’obiettivo finale è quello di fare in modo che colui che sfrutterà tale business, debba essere obbligato a presentare a fine anno, ovvero in dichiarazione dei redditi, il possedimento delle sue crypto da inserire nel quadro RW.

La bozza dell’articolo 33 presente nella Legge di Bilancio del 2023, prevede che colui che non ha mai dichiarazione le crypto in dichiarazione dei redditi (fino al 31 dicembre del 2021), possa regolarizzare la sua posizione fiscale in due soluzioni:

Presentare un modello dichiarativo, previsto dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Versare una cifra di un’imposta sostitutiva e di una multa ridotta.

I contribuenti che non hanno realizzato nessun reddito proveniente dalla “crypto-attività”, per regolarizzare la loro posizione saranno tenuti a versare lo 0,5% pari al “valore dell’attività” da calcolare per ogni anno fiscale.

Criptovalute/ Come comportarsi se sono detenute all'estero e generano profitto

Chi invece ha prodotto redditi tramite le crypto attività, in più o singoli periodo di imposta, potranno regolarizzare la posizione tramite:

Presentazione della dichiarazione con l’elenco delle attività effettuate; Versare una imposta sostitutiva del 3,5% rispetto al valore delle stesse attività registrate annualmente o quando si realizzano; Versare un altro 0,5% per ogni anno dello stesso valore a titolo di interessi e sanzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA