Crystal Waters, chi è? Con “Gipsy woman” all’Arena Suzuki/ La vera storia della canzone

Crystal Waters, cantante dance statunitense, sarà sul palco dell’Arena di Verona in occasione della terza e ultima puntata di “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90”, in onda questa sera, sabato 1° ottobre su Rai 1. Crystal Waters è nota principalmente per il brano “Gypsy Woman (She’s Homeless)“, che nel 1991 ha cantato alle finali del Festivalbar proprio all’Arena di Verona. Pubblicato il 3 aprile 1991 come primo estratto dell’album “Surprise“, il brano è particolarmente celebre per il ritornello “La Da Dee, La Da Da“. In un’intervista del 2016 al The Guardian, la cantante ha approfondito la storia dietro il testo della canzone: “Si tratta di una donna che stava di fronte al Mayflower Hotel a Washington DC. Mia sorella lavorava in albergo e passavo davanti a questa donna una volta alla settimana. Non sembrava essere una senzatetto. Era sempre truccata, indossava vestiti neri e cantava queste canzoni gospel“.

Crystal Waters: il successo con “Gypsy Woman”

Crystal Waters nasce in New Jersey nel 1961 in una famiglia di artisti: è la pronipote di Ethel Waters, attrice e cantante degli anni ’40, suo padre è un musicista jazz, suo zio è il sassofonista dei Mother, Father, Sister and Brother. Inizialmente studia prima informatica e poi economia, e ottiene un posto presso il governo di Washington. Un giorno pubblica un annuncio su un giornale locale dove si offre come cantante: risponde un tastierista jazz, con cui inizia a scrivere musica. In una convention incontra i Basement Boys, che le propongono di mettere la sua voce in quella che poi diventerà “Gypsy Woman“. Il brano esce nel 1991 e a maggio raggiunge la seconda posizione in Inghilterra ed entra nella Deejay Parade, dove resta per 12 settimane di cui quattro al primo posto. A fine anno, diventa il quarto singolo più venduto in Italia.

