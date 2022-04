Crytical, Amici 21/ “Ho iniziato tutto da una panchina…”

Amici 21, Crytical torna in tv dopo l’eliminazione al quarto serale: accade a Verissimo

Alla vigilia del quinto serale di Amici 21, la cui messa in onda è prevista per il 16 aprile 2022 su Canale 5, Crytical (Francesco Paone) torna a raccontarsi a tutto tondo a Verissimo, tra vita privata e passione per il canto, a pochi giorni dalla sua eliminazione al talent. Insieme a Aisha Maryam, Crytical si è visto costretto a lasciare il talent di Maria De Filippi al quarto serale del 9 aprile 2022, quando i giudici adibiti alle votazioni, Stash Fiordispino, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto Di Savoia, hanno indicato i pupilli di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per le due eliminazioni previste in puntata.

Tuttavia, in seguito all’uscita di scena dal talent, l’ospite a Verissimo, Crytical, e Aisha hanno ricevuto il premio Marlù, del valore di 7mila euro, volto ad spronare i cantanti a continuare a coltivare il loro talento nel canto. Ma non è tutto. Aisha ha celebrato la notizia del duetto internazionale con One Republic, dell’inedito Sunshine, e a Crytical è giunta la proposta di Stash Fiordispino dei The Kolors, di aprire i suoi concerti imminenti. Rispetto al percorso di studio della musica vissuto nella scuola più amata dagli italiani, poi, ai microfoni di Wittytv, Crytical ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sono soddisfatto del percorso, perché sono entrato ad Amici addirittura da minorenne. Sono diventato maggiorenne qui dentro, ma credo che, oltre alla maggiore età, mi porto proprio la maturità”.

Crytical si racconta a tutto tondo dopo Amici 21: l’intervista a Verissimo

L’ospite di Verissimo nonché ex Amici 21, Crytical, poi, prosegue rilasciando dichiarazioni intimiste, da cui trapela come avveniva il primo approccio con la musica del rapper de Le mie parole sono armi: “Venendo da un ambiente molto underground, ho sempre fatto uno stile di questo tipo. Sperimentare cose nuove è complicato, soprattutto per una persona che viene dal mio mondo. Ho iniziato tutto su una panchina, sono sempre stato solo in quello che faccio”. Da qui, quindi, l’anticipazione inaspettata: “E il primo posto dove tornerò sono sicuro che sarà quello”.

Il bilancio del percorso di studio, in campo musicale, intrapreso ad Amici 21, per Crytical è nel complesso più che positivo, al di là dell’eliminazione che il cantante ha subito a pochi serali dalla finale del talent. E della tanto amata panchina, dove nasce il suo primo appuntamento con la musica rap, il rapper poi fa sapere: “Prima la vedevo come una cosa molto chiusa il talent, una bolla in cui potevo stare solo io, mentre ora è una bolla più aperta ora, in cui tante persone che hanno vissuto una situazione simile alla mia possano identificarsi… come dire, la mia panchina vale tanto. Respirare arte tutti i giorni con persone con cui hai modo di confrontarti, ti dà un bagaglio molto grande”. Infine, il monito generale del rapper, che sa di speranza per chiunque voglia intraprendere un percorso nuovo di crescita: ” Che vadano bene o male le cose, l’importante è che ci sia tanta voglia di fare”.











