Crytical Amici 21/ Le barre sulle note “Il favoloso mondo di Amélie” hanno lasciato il segno

Nel quarto serale di Amici 21, il rapper Crytical e allievo di Anna Pettinelli ha concluso la sua esperienza nella scuola nel migliore dei modi. Sebbene abbia perso nella sfida di eliminazione contro il ballerino Nunzio, l’operazione ardita di scrivere delle barre sulle note di “Comptine d’un Autre été: l’Après-Midi” l’ho trovata favolosamente convincente. L’incastro tra le battute e la composizione di Yann Tiersen, è risultato un piacevolissimo tutt’uno, struggente e contemporaneo. La necessità di esprimersi, e con parole musicalmente nuove, che si intreccia alla necessità di note classiche per creare immagini, l’ho trovata favolosa. E credo in molti, dato che è tra i video più visti su Witty.

CRYTICAL E IL SUO “FAVOLOSO MONDO IMPERFETTO”

“Lascio prendere il volo alle farfalle nello stomaco e ne rincorro una che somiglia a me, perché voglio ma non riesco, ad essere più lo stesso, stabile, perfetto, dinamico e me stesso delicato come la fantasia, di creare un nuovo mondo per me ma per ora ho solo una melodia composta da note e immagini che fanno…”. Quel “per ora ho solo”, che esprime in una battuta, lo considero stupendamente contraddittorio. Ha creato eccome “un nuovo mondo”: il favoloso mondo di Crytical, con gli occhi di Amélie. Un favoloso mondo imperfetto, fatto a volte anche di note imperfette, che però a me spettatrice arriva. “Sii sgraziato e audace”, scriveva Čechov. Altro che perfetto! Un gran in bocca al lupo al ragazzo.

